Una madre e hija de Gaza siguen desaparecidas dos años después de ser abducidas por Israel

Jerusalén, 10 may (EFE).- La familia de Aisha (78) y Huda Al Aqqad (41), abducidas por el Ejército israelí de su casa en Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza) a finales de 2023, denuncia que sigue sin conocer su paradero, pese a la insistencia de Israel en que han sido liberadas.

Las tropas israelíes asaltaron la casa de los Al Aqqad en diciembre de 2023, dos meses después del comienzo de la guerra en Gaza. Durante la redada, los soldados mataron a Mohamad -marido de Aisha y padre de Huda- y detuvieron a su hijo, Eyad.

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El pasado miércoles, el canal británico Sky News reveló una fotografía tomada durante la captura de las dos mujeres y publicada brevemente por Dolev Mor Yosef, uno de los soldados, en mayo de 2024.

En la imagen, madre e hija aparecen con los ojos vendados en un vehículo. Sentados en el frente, Mor Yosef y otros dos miembros del Ejército israelí -Ido Meir y Amit Elyakov- sonríen ante la cámara con el pulgar arriba o empuñando su arma.

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El Ejército israelí respondió a la investigación inconclusa de Sky con un comunicado en el que aseguraba que Aisha y Huda Al Aqqad no se encuentran bajo su custodia.

Según la fuente, madre e hija tampoco estuvieron recluidas en un centro de detención israelí: solo fueron detenidas "temporalmente sobre el terreno y puestas en libertad poco después en la Franja de Gaza, en una zona alejada de la zona de operaciones de las tropas", reza el texto.

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El sábado, la familia Al Aqqad denunció la falsedad de las afirmaciones del Ejército, alegando que madre e hija siguen desaparecidas. "La ocupación (israelí) no puede eludir su responsabilidad jurídica establecida en virtud de las disposiciones del derecho internacional humanitario", reclamaba la familia en su cuenta de Facebook.

"La ocupación israelí está obligada, en virtud de las disposiciones del derecho internacional humanitario en general y de los Convenios de Ginebra en particular, a buscar, investigar y revelar el paradero de los desaparecidos", añadía su comunicado.

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El Ejército israelí ha asegurado haber remitido el "incidente" para su investigación.

Según HaMoked, una oenegé con sede en Jerusalén fundada para ayudar a "palestinos sometidos a la ocupación israelí", Aisha y Huda son solo dos de los al menos 3.000 palestinos que han desaparecido desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

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Los datos ofrecidos por la organización señalan que, de esas 3.000 personas, al menos 800 fueron vistas por última vez bajo custodia israelí. EFE