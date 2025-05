Previa del RCD Espanyol - FC Barcelona

El FC Barcelona visita este jueves (21.30 horas) al RCD Espanyol en el RCDE Stadium, en el partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los blaugranas pueden lograr el título en caso obtener el triunfo, a no ser que entren ya al feudo rival siendo campeones si el Real Madrid no gana este miércoles al Mallorca, aunque enfrente tendrán al conjunto blanquiazul que puede certificar la permanencia si consiguen los tres puntos.

El partido no puede tener más alicientes para el equipo de Hansi Flick, quien podría certificar el título de LaLiga EA Sports en el estadio de su rival ciudadano. Para ello tendrán que vencer al conjunto 'perico', que querrá evitar a toda costa el alirón 'culer', situación que ya sucedió en la temporada 2022-23 cuando los blaugranas vencieron por 2-4 y lograron, hasta el momento, su último título liguero.

Los jugadores del técnico alemán llegan a este derbi catalán con la moral por las nubes tras la remontada del pasado domingo frente al Real Madrid (4-3) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, que dejó prácticamente vista para sentencia el título liguero, con los blaugranas aventajando por siete puntos a su eterno rival a falta de tres jornadas para el final.

Por su parte, el Espanyol intentará sellar la permanencia delante de su afición tras no haber podido lograrlo en su último encuentro liguero frente al CD Leganés (3-2), en el Estadio Municipal de Butarque, en un partido en el que el conjunto 'perico' consiguió maquillar el resultado en los últimos minutos tras llegar a ir perdiendo por 3-0 mostrando el peor fútbol de una segunda vuelta en la que están jugando, en general, muy bien. Pese a las tres derrotas seguidas y estar ya cuatro jornadas sin ganar.

Además, el equipo de Manolo González tiene el objetivo de vencer un derbi más de siete años después, siendo el último triunfo blanquiazul (1-0) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2018-19, aunque los blaugranas consiguieron remontar la eliminatoria tras vencer por 2-0 en el choque de vuelta disputado en el Camp Nou.

Mientras que la última victoria liguera de los blanquiazules fue hace 18 años, en un encuentro en que el equipo dirigido aquel entonces por Ernesto Valverde venció (3-1) al de Frank Rijkaard. Desde entonces, todos los derbis han acabado en empate o victoria blaugrana, formando una racha negativa que el equipo 'perico' intentará romper en el duelo de este jueves.

De cara a este encuentro que puede ser definitivo para el título liguero, Hansi Flick no podrá contar con un habitual en su once como Iñigo Martínez, quien vio la quinta amarilla del curso frente al Real Madrid, en un Clásico loco que el Barça ganó (4-3) tras ir 0-2 abajo en el arranque del choque y llegar a ponerse 4-2 al descanso. En su lugar, entrará presumiblemente Andreas Christensen, en la que se espera que no sea la única novedad en defensa, ya que Alejandro Balde podría volver a la titularidad tras regresar de su lesión en el isquiotibial izquierdo en el partido del pasado domingo.

En el resto del once no se esperan muchos cambios, con Robert Lewandowski lejos de su mejor condición física, por lo que se espera que no salga de inicio y espere su oportunidad en el banquillo. Su lugar en la posición de delantero centro lo ocupará Ferran Torres, quien está en un gran estado de forma tras realizar tres asistencias en el choque frente al Real Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RCD ESPANYOL: Joan Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Lozano; Roca, Roberto y Puado.

FC BARCELONA: Szczesny; Eric Garcia, Christensen, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: RCDE Stadium.

--HORA: 21.30/DAZN.