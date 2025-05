Restaurar el sector energético en Siria, una titánica tarea para la reconstrucción

Yahya Nemah e Isaac J. Martín

Damasco/El Cairo, 31 ene (EFE).- Para reconstruir Siria después de casi 14 años de guerra, restaurar el dañado sector energético es un pilar. Tanto la nueva administración siria como responsables de empresas internacionales señalaron a EFE que suministrar electricidad las 24 horas del día puede demorarse más de una década y retirar las sanciones internacionales es una prioridad.

El director general de la Corporación General de Transmisión y Distribución de Electricidad, Khaled Abudi, afirmó a EFE que estima "en más de diez años para restablecer el suministro eléctrico durante las 24 horas al día a nivel nacional", aunque esto tiene que pasar por varias fases.

Ahora mismo, se encuentran en la etapa de "emergencia", como la llama el responsable del Ministerio de Electricidad del Gobierno interino sirio establecido poco después del derrocamiento del depuesto presidente Bachar al Asad el pasado 8 de diciembre.

En esta fase, se centran "en aumentar la capacidad de producción de energía con el objetivo de reducir las horas de racionamiento", ya que en varias zonas de Siria sólo llega hasta tres horas de luz al día.

Abudi aseveró que las sanciones internacionales impuestas al régimen sirio desde 2011, con el inicio de las revueltas populares, son "un obstáculo importante y fundamental para el suministro de todos los componentes necesarios para el mantenimiento completo de las centrales de generación y transformación, que son dos partes esenciales del sistema eléctrico de Siria".

Señaló que hasta ahora las sanciones contra Siria "no se han levantado en gran medida en cuanto al sector eléctrico, la mayoría de las centrales de generación y transformación construidas por empresas extranjeras dependen de aparatos extranjeros. Estos aparatos requieren del levantamiento de sanciones para poder ser importados o suministrados, ya sea a través de países vecinos en forma de apoyo o mediante compra directa por parte de las instituciones pertinentes".

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) pactaron el pasado lunes una hoja de ruta para suavizar las sanciones a Siria pero con carácter revocable, a fin de volver a aplicarlas si los nuevos dirigentes dan "pasos en falso".

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ya avanzó que las primeras medidas que serán suspendidas serán las que se aplican a los sectores de la energía, el transporte y las finanzas, "que actualmente obstaculizan la estabilización económica del país y el inicio del proceso de reconstrucción".

El sector energético en Siria está destruido en gran medida por el "abandono del régimen anterior" y la falta de "mantenimiento" dado que se confió "únicamente en el mantenimiento de emergencia" para salir adelante, dijo Abudi.

Por ello, necesita de "grandes inversiones, cooperación internacional y restauración integral de la infraestructura", explicó.

Abudi indicó que hasta el momento no han recibido ninguna oferta de empresas internacionales "para apoyar al sector de electricidad, pero sí hay contactos con algunos países vecinos como Turquía, Jordania, Catar y Arabia Saudí", un movimiento que llamó como "inversión".

Por su parte, John Bell, director general de la empresa londinense de petróleo y gas Gulfsands Petroleum, que explota y es copropietaria del bloque 26 en el noreste de Siria, aseguró a EFE que la prioridad fundamental "tiene que ser ayudar a Siria, al pueblo sirio, y ayudarle a volver a ponerse en pie para construir un futuro pacífico".

"Siempre hemos manifestado nuestra intención de volver a las operaciones en Siria cuando las circunstancias lo permitan y eso incluye las sanciones. Pero queremos hacerlo de un modo que apoye los procesos de recuperación y reconstrucción", adujo, y añadió que dichas sanciones deben revisarse "para permitir que empresas internacionales como Gulfsands vuelvan a operar y traigan consigo inversiones directas materiales que ayuden a recristalizar el sector energético".

No obstante, Bell afirmó que no han hablado directamente aún con las nuevas autoridades sirias: "Esperamos hablar con ellos y estamos listos para comprometernos. Tengo la sensación de que aún no están seguros de cómo comprometerse con las empresas internacionales de energía".

El bloque de crudo del que es propietaria la empresa está en el noreste de Siria, bajo administración kurdosiria, la cual "han estado explotando", una producción que Bell considera "ilegal".

"Hemos recibido informes que muestran que la producción ilegal de nuestros yacimientos es de unos 16.000 barriles diarios. Y si miras desde 2017 (cuando los kurdosirios la tomaron) a 2024 sería de unos 50 millones de barriles producidos ilegalmente y algo así como 3.500 millones de dólares perdidos", sentenció. EFE