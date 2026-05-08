Julia Janeiro reaparece pletórica y desvela cómo se siente tras su primera portada

Después de años luchando por defender su anonimato al margen de la fama de sus padres, llegando incluso a acudir a la Justicia para que los medios de comunicación no pudiesen hablar de ella, Julia Janeiro ha cambiado de opinión y, para sorpresa de propios y extraños, ha protagonizado su primera portada de la revista ¡Hola! tras confirmarse que será una de las participantes del nuevo programa de Antena 3, 'La caja amarilla'.

A corazón abierto, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se sincera sobre su familia, el "trauma" que la llevó a no querer ser personaje público debido al buylling que sufrió durante buena parte de su infancia, y su sueño de convertirse en actriz, reconociendo que le encantaría ser una "superestrella".

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Una exclusiva que ha causado un gran revuelo, y tras la que Juls -como la llama cariñosamente su entorno cercano- ha reaparecido ante las cámaras después de acudir al plató de 'El Hormiguero' para ver la charla de su padre con Pablo Motos sobre cómo está siendo su paso por 'Tu cara me suena'.

Acompañada por un chico, aunque no ha tardado en aclarar que "es mi mejor amigo ¿eh?" para que "no confundáis" con un posible novio -aunque ha confesado en ¡Hola! que lleva dos años soltera- la hija de Jesulín se ha mostrado pletórica y, derrochando sonrisas, ha reconocido que se siente "muy bien" tras su salto a la fama.

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De lo más moderna con unos pantalones vaqueros grises de cintura alta, botines arrugados de ante beige, top cropped al tono, biker de cuero negra y un bolso de Louis Vuitton, Julia ha regalado varias sonrisas a la prensa revelando que en esta nueva etapa de su vida va "todo bien" y está feliz por su decisión de dejar de ser anónima, aunque ha preferido no contar qué le han dicho sus padres de su portada.