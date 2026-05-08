Los laboristas enfrentan sus primeras derrotas en las locales de Reino Unido con Reform abriéndose camino

Los primeros resultados de las elecciones locales celebradas este jueves en Reino Unido, donde serán elegidos 5.000 concejales en más de un centenar de autoridades locales, desvelan las primeras derrotas del Partido Laborista, que con 37 de los 136 consistorios escrutados ya ha perdido su control en siete de ellos, mientras que el ultranacionalista Reform UK le gana terreno.

De acuerdo con el recuento de votos, los laboristas, formación a la cual pertenece el primer ministro Keir Starmer, habrían perdido su poder en lugares como Tameside, municipio metropolitano de Mánchester en el cual han obtenido 25 asientos y perdido 14, mientras que Reform ha alcanzado 19 y sumado 18, según los datos del centro de conteo recogidos por el diario 'The Guardian'.

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Situación similar parece acaecer en Redditch, al sur de Birmingham, donde los de Starmer han perdido cinco asientos quedándose en 13 concejales, mientras que la formación del ultranacionalista Nigel Farage suma ocho; o en Tamworth, localidad del centro de Reino Unido en la cual los laboristas pierden un concejal, quedándose en 14, y Reform UK sube a diez, tras sumar nueve.

Destacable es a su vez el caso de Hartlepool, ciudad ubicada en el noreste de Inglaterra, donde el Partido Laborista y Reform coinciden en 15 concejales, tras perder seis y sumar once, respectivamente. No obstante, los laboristas conservarán las ciudades de Reading y Plymouth, con 29 y 31 asientos, respectivamente.

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En el área de Londres, la formación de Starmer conservará el municipio de Ealing, con 46 concejales, así como Hammersmith & Fulham, con 38, y Merton, con 32.

Oxford, por su parte, deja un resultado de 20 asientos para los laboristas y 13 para los Verdes; mientras que en Southampton los de Starmer caen en siete quedándose en 24 concejales, Reform sube a ocho, y los Verdes y Conservadores ascienden a seis.

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Con relación a los Conservadores, estos han sumado apoyos en detrimento de los laboristas en Wandsworth, al sur de Londres, con 29 asientos; así como en Harlow, en el sureste de Inglaterra, parece que mantendrán el poder con 22 concejales, al igual que en Broxbourne, donde obtienen una gran mayoría con 24 asientos.

LABORISTAS PIDEN LA RENUNCIA DE STARMER

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Entre los miembros del Partido Laborista no han tardado en emerger las críticas hacia Starmer, como es el caso del líder de los laboristas en la ciudad de Hull, Daren Hale, donde la formación ha perdido siete asientos.

"No le deseo ningún mal a Keir Starmer, pero creo que, en última instancia, no es la persona adecuada para el puesto que nos lleve al siguiente nivel y nos garantice los beneficios que deberíamos obtener de un Gobierno laborista", ha reflexionado Hale en declaraciones a la emisora de radio BBC.

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Por su parte, Rebecca Long-Bailey, diputada laborista por Salford, en el Gran Mánchester, quien también fuera aspirante a presidir el partido en 2020, ha lamentado la pérdida de "un gran número de concejales y candidatos laboristas realmente buenos" por, ha considerado, lo que la formación ha "estado haciendo a nivel nacional en toda una serie de cuestiones".

n este sentido, cabe tener en cuenta que la popularidad de Starmer ha sido puesta en los últimos meses en estredicho por el escándalo del caso Mandelson, que condujo a miembros del partido como el líder de los laboristas en Escocia, Anas Sarwar, y a otros correligionarios a pedir su dimisión.

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REFORM CELEBRA ABRIRSE PASO "EN EL MURO ROJO"

Conocidos los primeros resultados de esta jornada electoral coincidente con la elección de los 129 miembros del Parlamento escocés, conocido como Holyrood, así como con el estreno del nuevo sistema electoral de Fales que pasará a contar con 96 representantes en aras de conformar un Senedd más amplio y proporcional, no han tardado en pronunciarse formaciones como el propio Reform UK.

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El mismo Farage ha confesado en declaraciones a los medios, citadas por 'The Guardian', que los resultados dados a conocer hasta ahora están "superando con creces" sus expectativas, al tiempo que ha celebrado la consecución de "porcentajes impresionantes en las antiguas zonas tradicionales del Partido Laborista".

"Está claro que los votantes laboristas están pasando directamente a apoyar Reform", ha celebrado la formación ultranacionalista en un mensaje en redes sociales en el cual ha asegurado estar abriéndose "paso en el 'muro rojo' de una forma que ni los encuestadores ni los expertos habían previsto".

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