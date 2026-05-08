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Rusia suspende operaciones en trece aeropuertos del sur tras un ataque con drones de Ucrania

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Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la suspensión de operaciones en trece aeropuertos del sur del país tras el impacto de un dron lanzado por el Ejército de Ucrania contra un edificio administrativo del centro regional de control aéreo en Rostov del Don.

El Ministerio de Transportes ruso ha indicado en un comunicado que "el centro regional en Rostov del Don, que gestiona el tráfico aéreo en el sur de Rusia, ha ajustado temporalmente operaciones a causa del impacto de un dron ucraniano en el edificio administrativo de la rama de navegación aérea en el sur de Rusia".

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"El personal está a salvo y se está analizando la operatividad del equipamiento", ha señalado, antes de detallar que la situación afecta a los aeropuertos de Astracánn, Vladicáucaso, Volgogrado, Gelendzhik, Grozni, Krasnodar, Majachkala, Magas, Mineralnie Vody, Nalchik, Sochi, Stavropol y Elista.

El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado que durante la madrugada han sido destruidos 264 drones ucranianos en varios puntos del país, después de que entrara en vigor la tregua unilateral anunciada por Moscú entre el 8 y el 10 de mayo, no pactada con Kiev, que declaró por su parte un alto el fuego unilateral el 6 y el 7, marcado por la continuación de los combates.

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