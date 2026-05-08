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Ataque de dron ucraniano interrumpe operaciones de trece aeropuertos en el sur de Rusia

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Moscú, 8 may (EFE).- El impacto de un dron ucraniano contra el centro regional de control aéreo de la región rusa de Rostov del Don interrumpió las operaciones de trece aeropuertos en el sur de Rusia, según informó hoy el Ministerio de Transporte ruso.

"El centro regional de Rostov del Don, que gestiona el tráfico aéreo en el sur de Rusia, ha ajustado temporalmente sus operaciones debido al ataque con drones ucranianos contra el edificio administrativo de la Dirección de Navegación Aérea del Sur de Rusia", indicó la dependencia en su canal de Telegram.

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Según el ministerio, "el personal se encuentra a salvo y se está revisando el estado de los sistemas de control aéreo" tras el ataque.

"Las operaciones en los aeropuertos de Astracán, Vladikavkaz, Volgogrado, Guelendzhik, Grozni, Krasnodar, Majachkalá, Magás, Mineralnie Vodi, Nalchik, Sochi, Stávropol y Elistá han sido suspendidas temporalmente", puntualizó Transporte, al indicar que emitirá un nuevo parte a las 11:00 hora de Moscú (08:00 GMT).

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El Ministerio de Defensa de Rusia anunció poco antes que las defensas antiaéreas rusas derribaron 264 drones ucranianos tras la deсlaración de la tregua unilateral de 48 horas con ocasión del Día de la Victoria. EFE

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EFE

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