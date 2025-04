El gran incendio de Palisades ha arrasado ya 8.200 hectáreas en el sur de California

El Departamento de Bomberos de California ha informado este viernes de que el gran incendio en Palisades, en el sur del estado norteamericano de California, ha arrasado ya 8.200 hectáreas y está contenido a un 8 por ciento, sin que se tenga constancia de más víctimas mortales en las últimas horas, más allá de la decena que han dejado ya las llamas.

Los otros dos incendios secundarios, el de Eaton y el de Kenneth, este último provocado, han consumido respectivamente 5.647 hectáreas y 404 hectáreas y están contenidos al 3 y al 35 por ciento, según ha anunciado la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, en rueda de prensa este viernes.

Por su parte, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, ha anunciado que esta próxima tarde-noche (sobre las 18.00, hora local) volverá a entrar en vigor un toque de queda de doce horas de duración "para proteger las casas abandonadas" de "robos y saqueos en la zona", según ha hecho saber en la misma rueda de prensa.

Más de 153.000 residentes siguen bajo órdenes de evacuación obligatoria y otros 166.000 se encuentran bajo aviso este viernes, ha añadido el sheriff durante su comparecencia, recogida por los medios norteamericanos.

La rueda de prensa ha comenzado no obstante con las disculpas de las autoridades por una alerta total de evacuación emitida en las últimas horas y que no se corresponde con la realidad. "De verdad que no puedo expresar cuánto siento lo ocurrido", ha reconocido el director para la zona metropolitana de Los Ángeles de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, Kevin McGowan, quien ha achacado lo ocurrido a un fallo técnico.