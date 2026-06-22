Thomas Partey no ve vital su vuelta con Ghana: "Es todo el equipo el que debe estar al máximo nivel"

El centrocampista ghanés Thomas Partey trató de quitar importancia a su posible vuelta al equipo de cara al segundo partido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este martes ante Inglaterra y recordó que "es todo el equipo el que tiene que estar al máximo nivel" para tener opciones de sumar el segundo triunfo.

Al futbolista africano se le denegó la entrada a Canadá por estar acusado en Reino Unido de siete delitos de violación y uno de agresión sexual en Londres entre 2020 y 2022, aunque el centrocampista ha negado todos los cargos e intentará demostrar su inocencia en un juicio el próximo verano. Eso provocó que no pudiese jugar en el estreno ante Panamá, pero, sin embargo, Ghana juega su segundo partido en los Estados Unidos, país que sí le ha concedido el visado.

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"No se trata de logros personales. Vamos a jugar un partido de fútbol y somos 11 jugadores, somos un equipo y tenemos que jugar como un equipo. A nivel individual, si consigo hacer mi mejor partido, estaré contento, pero al fin y al cabo es todo el equipo el que tiene que estar al máximo nivel para poder lograr lo que queremos lograr", aseguró Partey a los medios en unas imágenes publicadas en la cuenta de 'X' de TV3 Ghana.