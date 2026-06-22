Por primera vez los cubanos superan a los venezolanos en pedidos de refugio en Brasil

Río de Janeiro, 22 jun (EFE).- El número de inmigrantes cubanos que solicitó refugio en Brasil en 2025 superó por primera vez al de venezolanos, según el estudio 'Refugio en Números 2026' divulgado este lunes por la organización no gubernamental Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra).

De las 75.599 solicitudes de refugio recibidas por el Gobierno brasileño el año pasado, 41.919 fueron presentadas por cubanos, lo que representa el 55,4 % del total, de acuerdo con el estudio que OBMigra elaboró en asociación con el Ministerio de Justicia.

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Las solicitudes de cubanos aumentaron el 88,1 % con respecto a 2024, impulsadas, según el estudio, por la crisis de desabastecimiento que se vive en la isla caribeña y por el empobrecimiento de la población como consecuencia del colapso económico en Cuba.

Los venezolanos bajaron al segundo lugar entre los extranjeros que más solicitan refugio en Brasil, con 21.233 peticiones en 2025, lo que representa el 28,1 % del total.

Las solicitudes de refugio de los venezolanos cayeron con más fuerza este año, tras el arresto del presidente Nicolás Maduro y el cambio de Gobierno en el país vecino.

En los cuatro primeros meses de 2026 las peticiones de refugio de venezolanos se redujeron el 39,7 %, hasta 4.274, el menor número para el período desde la pandemia (2021).

Entre 2000 y 2025, Brasil recibió cerca de 553.000 solicitudes de refugio de venezolanos, cerca del 50 % del total en el período.

Tras los cubanos y venezolanos, los que más pidieron refugio en Brasil el año pasado fueron los colombianos (1.432), los angoleños (1.253), los marroquíes (888) y los ghaneses (792).

Según el Observatorio de Migraciones Internacionales, las solicitudes de refugio vienen creciendo en los últimos años tras haber caído desde la pandemia de la covid-19.

En 2022 ya habían subido a 50.355, en 2023 a 58.628, en 2024 a 68.159 y en 2025 a 75.599, con un aumento del 10,9 % en el último año.

El número de solicitudes en 2025 fue el tercer mayor después de los contabilizados en 2018 y 2019, años en que se registró un masivo éxodo de venezolanos que huían de la crisis humanitaria, social, económica y política de su país.

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De acuerdo con los datos de 2025, los hombres solicitan más refugio que las mujeres, con el 55,9 % del total.

Entre los cubanos, la mayoría de los solicitantes de refugio en Brasil (67,8 %) tiene más de 60 años. EFE