La Federación Turca respalda a Montella y a los jugadores tras la eliminación del Mundial

El presidente de la Federación Turca de Fútbol, Ibrahim Haciosmanoglu, respaldó este lunes al seleccionador Vincenzo Montella y a los jugadores a pesar de la temprana y sorpresiva eliminación del equipo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras perder ante Australia (2-0) y Paraguay (1-0) porque la selección "no es un club".

"Apoyaremos tanto al seleccionador como a los jugadores, esto no es un club. Si nos fijamos en los equipos de club, es precisamente esta falta de continuidad la que lleva al fracaso. No se puede simplemente despedir a 15 jugadores y traer a otros 15 nuevos", afirmó Haciosmanoglu.

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Turquía quedó eliminada a pesar de contar con jugadores de renombre como Arda Güler, del Real Madrid; el delantero de la Juventus Kenan Yildiz; y el capitán Hakan Çalhanoglu, del Inter de Milán, mientras que Montella lleva al frente del equipo desde 2023 y le clasificó para el Mundial por primera vez desde 2002 a través de la repesca.

"No se puede despedir al entrenador y traer a otro nuevo, no se puede destituir al presidente y nombrar a otro. Por eso apoyamos a nuestros jugadores", insistió el dirigente, que recalcó que "nunca" cambiarán a los que han recorrido juntos "este camino" y que se mostró seguro de que el pueblo turco apoyará al entrenador y al equipo. "Después de esto, estos chicos nos volverán a traer los mismos éxitos", deseó.

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