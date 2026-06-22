1-0. Mbappé alcanza a Ronaldo con 15 goles en lista histórica de todos los mundiales

Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- El día en que Lionel Messi ha aportado un doblete para imponer una marca histórica como máximo goleador de todos los Mundiales con 18, el francés Kylian Mbappé ha sumado uno a su registro y con 15 ha igualado el desempeño del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

El delantero del Real Madrid tiene a Francia en ventaja por 1-0 al descanso del partido con Irak que se juega en Filadelfia por la segunda jornada del Grupo I.

El argentino Messi, quien cumplirá 39 años este 24 de junio, dejó hoy atrás los 16 goles de Miroslav Klose, cuyo récord de 16 anotaciones fue establecido el 8 de julio de 2014, durante la goleada por 1-7 que Alemania infligió en Belo Horizonte a Brasil, anfitrión de ese Mundial.

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Ahora Klose, se interpone entre Messi, y Mbappé, de 27 años, y Ronaldo, quien colgó las botas en 2011, con 34 años.

Hasta el gol ante Irak, Mbappé, quien hoy completó su centésimo partido con Francia, igualaba con 14 en la lista de máximos goleadores históricos con Gerd Müller. EFE

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