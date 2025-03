Nagore Robles arremete sin tapujos contra su exsuegra, Bárbara Rey: "Ella quiere meter donde sea"

Nagore Robles no ha querido perderse el concierto de Estopa en el Festival Starlite Christmas. Allí mismo, el equipo de Europa Press ha podido hablar con ella, quien no ha tenido reparos en responder con firmeza a las recientes declaraciones de su ex suegra, Bárbara Rey, mostrando su desinterés por posicionarse en los conflictos familiares. La colaboradora de televisión se ha mostrado rotunda al asegurar: "Ay, yo no me quedo con ninguna porque no me interesa ninguna ni he escuchado ninguna" al referirse a las versiones de la madre de Sofía Cristo y Ángel Cristo Jr. sobre su relación y los recientes dramas que han acaparado los titulares.

Lejos de involucrarse en las disputas, recalcó que no le interesa entrar en los asuntos de las personas que han formado parte de su vida. "Eh, no. ¿A ti te interesa a todas las personas que te han pasado por la vida? Pues es que me han pasado mucha gente, ¿me entiendes? No. Absolutamente no. No, no, no. Y menos en estas fechas es todo como, bueno, te apetece dramas. Yo siento mucho por los dramas de los demás. Ojalá que todo el mundo los solucione, pero no me interesan", dijo, dejando claro que no desea formar parte de ninguna polémica ajena.

Además, Nagore sorprendió con sus declaraciones sobre la vedette y su posible papel en la realeza española. Al ser preguntada sobre la posibilidad de que la vedette hubiera podido ser Reina de España, la televisiva no dudó en responder con ironía: "Es que es imposible, ¿no? Quiero decir, ¿en qué momento te vas a poner eso? Igual en otro país puede ser, pero es que en este ya teníamos una. No, es que ella quiere meter donde sea. Ella ha tenido su papel...".

También dejó claro su posición con respecto a la familia real española, declarando de manera contundente su admiración por la Reina Letizia: "Yo soy de Letizia. Claro, perdona, yo soy de Letizia, que es maravillosa. Y ahora es que me caiga por donde quieran, pero es que me parece fabulosa la tía". Aunque también mostró respeto por la Reina Doña Sofía, aclaró que su admiración por la generación de Letizia es más cercana a sus ideales: "Bueno, claro, Doña Sofía también. Pero bueno, me pilla más cercana, ¿sabes? La generación de Letizia".

Con estas declaraciones, Nagore Robles ha dejado claro que prefiere mantenerse alejada de los dramas de su exfamilia política y centrarse en sus propios intereses, mientras defiende sus opiniones de manera contundente y sin pelos en la lengua.