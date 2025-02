El "annus horribilis" de la gestión del fútbol chileno que le alejó de la elite mundial

María José Rey y Lázaro García

Santiago de Chile, 5 dic (EFE).- A las puertas de que organice junto a FIFA el Mundial Sub-20 de 2025, el fútbol chileno vivió en 2024 su particular "annus horríbilis", plagado de denuncias judiciales en la ligas nacionales, polémicas en la selección nacional, escándalos sexuales, violencia en las canchas y una profunda crisis económica y financiera, agudizada por la opacidad de la dirigencia, que ha puesto en riesgo el fútbol formativo y le ha alejado de la elite mundial.

Ni la primera división se ha salvado de los escándalos y las denuncias que se concentran en torno a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), y en particular a su presidente Pablo Milad, a quien la prensa local señala como uno de los principales responsables de la crisis transversal y estructural que atraviesa las categorías inferiores y se plasma en la selección.

Colo Colo se proclamó campeón en una liga irregular, jugada a trompicones, con numerosos partidos aplazados, que animó una renacida Universidad de Chile, que al final denunció un trato favorable para el "cacique" tras desestimarse una denuncia por una supuesta ilegalidad cometida por el entrenador albo, Jorge Almirón.

En el reclamo, que escaló hasta Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), "los laicos" se quejaron de que el argentino violó el reglamento comunicándose para dar indicaciones en un partido en el que estaba suspendido.

Otras denuncias similares, vinculadas con el "fair play" financiero y la opacidad de las cuentas de los clubes, que son sociedades anónimas, mantienen en vilo la Primera B y la Segunda División, con los casos de Barnechea y Deportes Melipilla, respectivamente.

Barnechea, equipo de la capital, era cuarto y accedía a la definición de la liguilla de ascenso, pero fue descalificado por problemas con la licencia de clubes y perdió todos los puntos conseguidos en la temporada, sentenciando su descenso a la Segunda División, y alterando la tabla de posiciones.

El conflicto no se ha zanjado y la ANFP está amenazada por un recurso de protección introducido en la Corte Suprema de la justicia ordinaria, lo cual representa una infracción al estatuto de FIFA, CONMEBOL y del propio ente rector del fútbol chileno.

Melipilla, por su parte, ganó la final de la segunda categoría ante Deportes Concepción obteniendo su boleto a la Primera B para 2025, pero su rival ingresó una denuncia porque el club de Santiago habría incumplido en el pago de cotizaciones previsionales, lo cual es una infracción para la ANFP, que no lo advirtió.

También se repitieron denuncias en la Copa Chile, principalmente de los clubes aficionados, que igualmente alteraron una competición que da un cupo para las copas internacionales.

GARECA Y LA ROJA

La selección chilena cerró el año en la eliminatoria al Mundial 2026 con un rendimiento irregular que le mantiene lejos de la clasificación por tercer ciclo consecutivo, tras no asistir a Rusia 2018 y Catar 2022 y su posición solo le permite aspirar a la repesca para lograr el objetivo.

A principios de año, la ANFP contrató al argentino Ricardo Gareca para intentar un repunte en las clasificatorias luego de que, al mando de Eduardo Berizzo, solo sumaran cinco puntos de 18 en los primeros seis partidos disputados en 2023.

Pero La Roja, con Gareca, falló en la pasada Copa América de Estados Unidos, quedando eliminada en la fase de grupos y en el reinicio de la eliminatoria perdió cuatro partidos consecutivos, entre ellos una derrota sin precedentes como local ante Bolivia.

Llegó a estar en el foso de la tabla y con un empate ante Perú y una victoria ante Venezuela subió a la novena posición con nueve puntos, a cuatro unidades de la séptima plaza que da acceso al repechaje.

Aunque la esperanza en el ciclo de Gareca se diluyó y hubo presión para reemplazarlo, la prensa chilena reflejó que los problemas económicos de la ANFP le impiden rescindir el contrato y deberá apostar hasta el final.

Gareca se enfrentó, además, a la afición al no convocar al ídolo local, Arturo Vidal, quiwen no solo criticó al técnico en las derrotas, si no que llegó a insultarlo. El argentino, presionado por los resultados, dio su brazo a torcer en la última fecha FIFA, en la que no solo llamó a Vidal, si no que este asumió el brazalete de capitán.

FORMACIÓN SIN DINERO

La ANFP, que mantiene una difícil relación con la FIFA y podría ser sancionada por la Conmebol, reconoció en septiembre pasado que no tiene recursos para continuar financiando el fútbol formativo, lo cual trajo una grieta con los clubes a quienes se les pide se hagan cargo para evitar una medida de supresión de categorías que dejaría a miles de jóvenes sin competencia.

“Hasta el año 2022 se jugaban 2.000 y fracción partidos del fútbol formativo, hoy se juegan 7.196 partidos, optimizamos y pasamos de dos mil millones (2 millones de dólares) que costaba a cinco mil 600 millones (5,8 millones de dólares) el costo del campeonato a nivel del fútbol formativo”, reconoció públicamente Milad.

El acuerdo con los clubes, no obstante, se cruza con otros intereses a debatirse para la temporada 2025 como la regla de minutos en Primera División para jugadores Sub-21 y el cupo de futbolistas extranjeros que actualmente es de seis.

La cantidad de jugadores foráneos fue un conflicto que la ANFP tuvo a inicios de año con el sindicato de futbolistas chilenos Sifup, que estuvo a punto de llegar a huelga, el cual puede reflotar porque la agremiación exige bajarlo a cinco.

La última reunión de Consejo de Presidentes de la ANFP dejó más dudas a los conflictos que el ente debe superar con sus clubes afiliados, luego de que en la programación de la Copa Chile 2025 no estaría previsto la participación de la Segunda División y la Asociación Amateur.

En medio, la ANFP debe enfocarse en la organización del Mundial Sub-20, y enfrentar el reto del mejoramiento de la infraestructura de los cuatro estadios sedes, que según el comité local la mayoría recibió una baja evaluación de FIFA.

NUEVA LEY PARA REGULAR EL FÚTBOL

El 2025, quizá el año más importante del fútbol chileno, tendrá grandes retos para la ANFP, que ademas deberá lidiar con la nueva ley de deporte que está en discusión en el senado.

Dos son los puntos principales: la separación legal de la ANFP y la Federación chilena de Fútbol (FchF), que aclararía el flujo financiero, el cambio de persona fiscal de la propia ANFP, que permitiría auditar sus cuentas y la prohibición de la multipropiedad, que complicaría el amaño de partidos y la acción de los agentes de futbolistas, que dirigen varios de los clubes y se han convertido uno de los mayores males del fútbol chileno.

Males que después tienen reflejo en las canchas: en 2024 se multiplicaron los enfrentamientos entre enfrentamientos entre aficionados y jugadores en las ligas formativas y salieron a la luz varios casos de presuntos escándalos sexuales, con la denuncia de una supuesta violación grupal por parte de jugadores juveniles de Cobreloa, equipo de la primera división. EFE