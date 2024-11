Anita Matamoros desvela cómo se encuentra su hermana Laura tras la traición de Antonio Revilla con Hiba Abouk

Anita Matamoros no se ha perdido la tradicional fiesta de Navidad de la marca de belleza GHD, un auténtico cónclave vip de influencers al que también asistieron María Pombo, Dulceida, Violeta Mangriñán, Laura Escanes, Anna Ferrer Padilla, Lola Lolita, o Rocío Osorno entre otras.

Una cita muy especial en el que la hija de Kiko Matamoros y Makoke nos ha contado sus planes para las fechas más entrañables del año. "Soy muy navideña. Estoy deseando poner el árbol ya en casa. Nochebuena siempre la pasamos fuera con la familia, y en Nochevieja este año me voy a quedar aquí en Madrid con mi chico", el cantante de punk-rock Johnny Garso, del que se confiesa enamoradísima y con el que lleva 8 meses de discreta relación.

"No nos gusta separarnos, nos hace ilusión empezar el año juntos" desvela, reconociendo que el balance de 2024 "evidentemente súper bien" gracias, en gran parte, a la historia de amor que está viviendo con el artista. "Estamos súper enamorados, y apasionados, y felices y soportables" apunta entre risas.

Tan consolidada está su noviazgo que, aunque "no estamos viviendo juntos como tal", cada vez pasan más tiempo el uno en casa del otro y, como presume, se organizan a la perfección: "Es una persona súper fácil, yo también. Él cocina, yo limpio, nos dividimos las tareas y muy bien, muy bien".

Más cómoda que nunca al hablar de su vida privada, Anita no oculta que le encantaría que lo suyo con Johnny terminase en boda. "Ojalá. A mí me encantaría casarme. Lo que pasa que yo sé que todavía no y todavía pues a lo mejor pasan unos años y tal. No tengo prisa, pero me encantaría casarme y de una manera diferente y especial" desvela, asegurando que si se da el 'sí quiero' con el cantante será una boda "atípica total". "Yo es que no quiero una boda normal y corriente porque para mí no somos personas normales y corrientes y nuestra relación tampoco es normal y corriente, entonces me gustaría una boda atípica" afirma con una sonrisa.

De lo que no tiene ganas por el momento es de convertirse en madre como sus compañeras de profesión Anabel Pantoja, Dulceida o Marta Riumbau: "Bueno, la boda tengo ganas, de ser madre todavía no. Poco a poco, ¿no? Hombre, por favor. No soy muy joven para casarme, pero sin embargo sí siento que todavía soy muy joven para ser madre. Al final eso sí que te cambia la vida de verdad, para mí más que una boda" sentencia, admitiendo que aunque es "niñera" con los suyos, "a los niños de fuera no sé si les encajo del todo. No hay una conexión fluida, pero a los niños que tengo alrededor de mi familia y tal, les amo".

Por último, Anita nos ha contado cómo se encuentra su hermana Laura Matamoros tras su ruptura con Antonio Revilla, se especula que provocada por la irrupción de Hiba Abouk en la vida del empresario. Como desvela, "llevo unas semanas sin verla, pero justo el otro día nos mandamos unos mensajes muy monos y supongo que estará bien, tiene dos hijos preciosos y sanos, y un trabajo maravilloso en el que refugiarse, en el caso de que sea mal, pero es una chica muy fuerte y estará muy bien".