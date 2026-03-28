Israel mata en un ataque a dos periodistas libaneses en el sur de Líbano

Redacción Internacional, 28 mar (EFE).- Dos periodistas libaneses de los medios Al Manar y Al Mayadeen murieron este sábado en un ataque israelí en la zona de Jazín, en el sur de Líbano, informó Al Mayadeen, considerado cercano al grupo chií Hizulá.

Según el canal, los periodistas fallecidos son Fatima Ftouni, corresponsal de Al Mayadeen, y Ali Shaib, reportero del medio Al Manar, también considerado cercano a Hizbulá.

El Ejército de Israel confirmó el ataque señalando que Ali Shaib pertenecía a la inteligencia Fuerza Radwan de Hizbulá "bajo el disfraz de periodista de la red Al Manar". EFE