Agencias

Israel mata en un ataque a dos periodistas libaneses en el sur de Líbano

Guardar

Redacción Internacional, 28 mar (EFE).- Dos periodistas libaneses de los medios Al Manar y Al Mayadeen murieron este sábado en un ataque israelí en la zona de Jazín, en el sur de Líbano, informó Al Mayadeen, considerado cercano al grupo chií Hizulá.

Según el canal, los periodistas fallecidos son Fatima Ftouni, corresponsal de Al Mayadeen, y Ali Shaib, reportero del medio Al Manar, también considerado cercano a Hizbulá.

El Ejército de Israel confirmó el ataque señalando que Ali Shaib pertenecía a la inteligencia Fuerza Radwan de Hizbulá "bajo el disfraz de periodista de la red Al Manar". EFE

Últimas Noticias

"La verdadera seguridad se basa en la colaboración", subraya Zelenski a su llegada a Catar

Infobae

El español López-Chacarra, cerca de revalidar el título en la India al seguir de líder

Infobae

Argentina deja dudas contra Mauritania: "Menos mal que no jugamos la Finalissima"

Argentina deja dudas contra Mauritania: "Menos mal que no jugamos la Finalissima"

Laura Pausini comienza en Pamplona su 'Yo canto World Tour' con todo vendido

Laura Pausini comienza en Pamplona su 'Yo canto World Tour' con todo vendido

Ricky Martin, Tini, Los Ángeles Azules y Becky G encabezan los estrenos de música latina

Infobae