El Seminario Julio Anguita Parrado abordará la labor informativa en contextos de guerra y censura

Las imágenes reunidas en la exposición ‘Vida’, del fotógrafo Gervasio Sánchez, muestran escenarios de guerra y posguerra sin clasificaciones geográficas y temáticas, con el objetivo de provocar una reflexión sobre los efectos de la violencia y la dignidad de las víctimas. A partir de esta propuesta visual, el Seminario Permanente de Periodismo en Zona de Conflictos Julio Anguita Parrado, organizado por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba (UCO), ha concentrado su nueva edición en la capital cordobesa con el foco en los desafíos actuales de la labor periodística en zonas de conflicto, censura y vulneración de derechos.

Tal como consignó la Universidad de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, el programa, abierto al público, se extenderá del 7 al 10 de abril y reunirá a profesionales que informan desde contextos de gran dificultad, seleccionando escenarios como Irán, donde las restricciones informativas son notorias; Venezuela, con elevados riesgos para el ejercicio periodístico; y el Sáhara Occidental, territorio donde la censura obstaculiza gravemente el derecho a la información. Entre los participantes figuran la corresponsal Catalina Gómez Ángel —residente en Teherán y ganadora del XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado—, la periodista venezolana Ronna Rísquez, el periodista saharaui Ahmed Ettanji, y la fotoperiodista Sandra Balsells. También destaca la presencia del fotógrafo Gervasio Sánchez, cuya exposición ‘Vida’ comisariada por el crítico de arte Gerardo Mosquera, se presenta como eje central de la edición en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí.

El seminario, según publicó la Universidad de Córdoba, cuenta con el patrocinio de la Diputación de Córdoba y la colaboración de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, la Junta de Andalucía —a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional—, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y Reporteros Sin Fronteras. Las actividades destinadas al público general, que incluyen conferencias y mesas redondas, se desarrollarán principalmente en el Edificio Pedro López de Alba, sede referente del seminario.

La inauguración tendrá lugar el martes 7 de abril y coincide con la entrega del XIX Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado a Catalina Gómez Ángel. Esta periodista, reconocida por su compromiso informativo en contextos de conflicto, ofrecerá a las 19:30 horas la conferencia ‘Las guerras ya no necesitan de los periodistas’, donde compartirá su experiencia en la cobertura desde Irán. El programa inaugural dará inicio a las 18:00 horas con la intervención de Ronna Rísquez, especialista en crimen organizado y violencia estructural en América Latina. Su conferencia, titulada ‘Las batallas del periodismo’, analizará las dificultades propias de ejercer el periodismo en entornos de alta presión y riesgo.

El miércoles 8 de abril, el énfasis recaerá sobre el fotoperiodismo documental. Sandra Balsells, una referencia en la fotografía en contextos de crisis internacionales, expondrá a las 18:00 horas sobre el papel de la imagen en la interpretación de realidades complejas, bajo el título ‘Fotoperiodismo en un mundo convulso’. Ese mismo día, la programación incluirá a las 19:30 horas una mesa redonda titulada ‘Vida, una visión peculiar sobre la guerra’, que reunirá a Gervasio Sánchez y al encargado de la curaduría, Gerardo Mosquera, para dialogar sobre el valor y el alcance del testimonio visual en la construcción de narrativas y en la conciencia colectiva sobre los conflictos armados.

La agenda del jueves 9 de abril centrará su atención en la situación informativa en el Sáhara Occidental. Ahmed Ettanji, periodista y presidente del colectivo Equipe Media, compartirá a las 19:00 horas las dificultades a las que se enfrentan los informadores en un territorio profundamente afectado por las restricciones a la libertad de prensa y las limitaciones en el acceso a la información. Su conferencia, ‘Sáhara Occidental: derechos humanos y periodismo’, reflejará la situación de los periodistas locales, así como las estrategias para defender la información veraz bajo fuertes presiones.

Según informó la Universidad de Córdoba, la exposición ‘Vida’ de Gervasio Sánchez marca el cierre del seminario. La inauguración está prevista para el viernes 10 de abril a las 20:00 horas en el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí, donde la muestra estará disponible hasta el 14 de junio. Las 68 fotografías presentadas recorren décadas de trabajo en numerosos frentes de guerra y reconstrucción, abarcando temas como ruinas, infancia en conflicto, migraciones forzadas y supervivencia. La curaduría, a cargo de Gerardo Mosquera, sitúa la obra en una dimensión que trasciende la documentación estricta, permitiendo que la fotografía interpele directamente al visitante sobre el papel de la memoria, la responsabilidad social y el respeto a las víctimas de la violencia.

El seminario mantiene una orientación pedagógica activa, según detalló la Universidad de Córdoba, integrando actividades específicas en institutos de educación secundaria. Los profesionales invitados estarán en contacto directo con el alumnado, buscando acercar el periodismo en zona de conflicto a los más jóvenes, estimular el pensamiento crítico y motivar el análisis de las problemáticas globales desde el ámbito educativo.

En el contexto de estos encuentros, el Programa Permanente de Periodismo Julio Anguita Parrado se enmarca dentro del Premio Internacional de Periodismo homónimo, creado en 2007 por el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que distingue el compromiso con la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en el ámbito periodístico. La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos, anfitriona del evento, fue fundada en 2006 en el marco del programa Unitwin con la finalidad de facilitar la cooperación internacional y el intercambio académico sobre el análisis de conflictos y el fomento de una cultura de paz, actuando como plataforma de formación, debate e investigación tanto universitario como social.