Jannik Sinner y Jiri Lehecka se citan en la final de Miami

Aunque Jiri Lehecka no llegó a enfrentar pelotas de quiebre en su victoria frente al francés Arthur Fils, el checo se aseguró un lugar sin precedentes en la final del Masters 1.000 de Miami, el partido más determinante en su trayectoria profesional, donde buscará sorprender al favorito Jannik Sinner. Según informó la fuente original, Sinner, actual número dos del mundo, asiste a este último encuentro del torneo tras superar con solidez a Alexander Zverev y mantiene el objetivo de conseguir el llamado ‘Sunshine double’, una hazaña histórica que implica conquistar los títulos de Indian Wells y Miami en la misma temporada, algo que solo Roger Federer logró en 2017.

El medio que difundió estos detalles precisó que Sinner venció en dos sets al alemán Zverev, con marcadores de 6-3 y 7-6 (4), lo que representa su séptima victoria consecutiva sobre el jugador germano. La actuación del italiano se consolidó con una sola ruptura en el primer set luego de salvar una pelota de quiebre en el tercer juego, acción que condicionó lo que restaba de esa manga. Más tarde, en la segunda parte del enfrentamiento, ambos jugadores mostraron resistencia en el servicio hasta definir el parcial en un desempate donde Sinner concretó una minirrotura decisiva. El duelo se extendió durante una hora y 53 minutos y, aunque Zverev figuró con un alto rendimiento, no pudo alterar el resultado a su favor.

Tal como publicó la fuente, el pase de Sinner a la final representa su cuarta presencia en la última instancia de este torneo, luego de haber levantado el trofeo de campeón en la edición 2024. En caso de repetir triunfo, el italiano se convertiría en el primer tenista en siete años que consigue alzarse con los trofeos de Indian Wells y Miami en la misma campaña, marcando un hito en la historia reciente del circuito.

Por su parte, Jiri Lehecka, ubicado en el puesto 22 del ranking ATP, superó a Arthur Fils en sets corridos, con parciales de 6-2 y 6-2. Según consignó la fuente mencionada, el checo dominó el partido sin conceder ocasiones de quiebre, apuntándose dos rupturas en cada uno de los sets que disputó. Gracias a esta actuación, Lehecka avanza por primera vez a la final de un torneo Masters 1.000 y afrontará el desafío de enfrentar a Sinner por cuarta vez en su carrera, con un saldo previo de tres derrotas ante el italiano.

Los antecedentes entre ambos rivales muestran predominio claro de Sinner, lo que subraya la dificultad del reto que tiene Lehecka por delante. De acuerdo con lo reportado, Sinner mantiene actualmente una racha positiva en las confrontaciones con el checo, quien buscará revertir la tendencia en una ocasión marcada por la expectativa internacional.

La final, que se disputa este domingo en Miami, cierra la edición número dos del ATP Masters 1.000 de la temporada y promete definir no solo el campeón del torneo, sino también el rumbo de los principales protagonistas del circuito en este primer tramo del año. El resultado tendrá implicancia en el ranking y las aspiraciones personales de ambos finalistas, en una cita que reúne atención global por la presencia de Sinner, abanderado de la nueva generación, y de Lehecka, debutante en estas instancias e ilusionado con firmar el golpe más relevante de su carrera hasta la fecha.