La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que su operativo en Dubái destruyó un almacén considerado clave en el despliegue de sistemas ucranianos de defensa antidrones, argumentando que esa infraestructura brindaba asistencia tanto al ejército estadounidense como a ciudadanos ucranianos en el marco de maniobras conjuntas. Según consignó la radiotelevisión estatal iraní IRIB, las fuerzas aéreas y navales participaron de la acción, cuyo objetivo declarado responde a los recientes pactos de seguridad suscritos entre Ucrania y gobiernos del golfo Pérsico. Esta intervención incrementa la inquietud regional y vincula las tensiones de la guerra entre Kiev y Moscú con las dinámicas armamentísticas del Oriente Próximo.

De acuerdo con información publicada por IRIB, el ataque se llevó a cabo en la base Jatam al Anbiya, en Dubái, lugar donde “las fuerzas iraníes atacaron con misiles y drones dos instalaciones donde se encontraban más de 500 soldados estadounidenses en Dubái, infligiéndoles grandes pérdidas”. Posteriormente, el portavoz militar iraní citado por la agencia Tasnim amplió que el ejército estadounidense “se había visto obligado a huir y a mantenerse oculto fuera de sus bases debido a la invasión de las fuerzas armadas y la destrucción de instalaciones militares estadounidenses en la región”. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, si bien no ha emitido un pronunciamiento detallando el incidente exacto, reconoció que durante la jornada debió activar sus defensas ante un ataque masivo iraní, en el que interceptó al menos 220 misiles balísticos y 37 drones, sin ofrecer información adicional sobre daños o víctimas.

El contexto inmediato de estos hechos se relaciona con el fortalecimiento de vínculos de cooperación militar entre Ucrania y los países árabes del Golfo. Tal como publicó el medio citado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rubricó esta semana un acuerdo bilateral de seguridad con Arabia Saudí y anunció recientemente otro de cooperación con el mandatario emiratí Mohamed bin Zayed Al Nayan. En estos momentos, Zelenski mantiene negociaciones en Qatar en busca de un acuerdo similar, con el propósito de intensificar la colaboración defensiva ante la prolongación de las hostilidades con Rusia.

Zelenski resaltó, durante su estadía en Riad, la determinación de Ucrania para “apoyar la protección de quienes contribuyen a la defensa de la independencia” de su país, comentario que realizó tras discutir con las autoridades saudíes sobre los elementos esenciales para reforzar la defensa aérea local. Según reportó la prensa internacional, estos acuerdos se producen mientras Teherán aplica presión militar cerrando el estratégico estrecho de Ormuz y lanzando misiles sobre la península arábiga como reacción a las operaciones estadounidenses e israelíes.

El aumento de la actividad militar iraní ha desencadenado una demanda significativa de armamento defensivo entre los estados árabes. Bloomberg informó que los sistemas antidrones de fabricación surcoreana y los dispositivos de defensa antimisiles son especialmente codiciados. El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó ante el Parlamento que el Reino Unido ha despachado sistemas de protección de corto alcance a naciones del Golfo, incluida Arabia Saudí y Kuwait, con el objetivo de fortalecer la capacidad para contrarrestar ataques iraníes.

El despliegue de estrategias defensivas antidrones por parte de Ucrania también adquiere centralidad en Medio Oriente. El medio IRIB detalló que Ucrania ha implementado un sistema escalonado de vigilancia y respuesta, compuesto por radares de alerta, guerra electrónica y drones interceptores de bajo costo, algunos con precios desde los 2.000 euros, capaces de derribar aparatos rusos y modelos basados en tecnología suministrada por Irán. En un reciente ataque destacado por la fuente, Ucrania logró interceptar más del 95% de los vehículos aéreos no tripulados enemigos, enfrentando una ofensiva que incluyó cerca de 1.000 drones lanzados en un solo día.

El renovado vínculo militar entre Ucrania y los países del Golfo no solo implica transferencias de tecnología: Kuwait, según fuentes consultadas por Bloomberg, ya instaló sistemas antidrones suministrados por Kiev, buscando emular la eficacia mostrada ante ataques similares en Europa Oriental. Arabia Saudí, en particular, ha sido blanco de numerosas ofensivas con drones y misiles dirigidos a infraestructuras energéticas críticas, gestionadas por la estatal Aramco, poniendo en evidencia fallas en las defensas convencionales que ahora intentan subsanar con nuevas adquisiciones y alianzas.

En paralelo, Ucrania navega dificultades para asegurar suministros de material bélico occidental, en particular los avanzados sistemas de defensa Patriot, ante la ausencia de compromisos firmes por parte de la OTAN. A esto se suma la parada en el desembolso de un préstamo de la Unión Europea por 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares), trabado ante el veto húngaro, obstaculizando la financiación esencial para la adquisición de armamento estratégico.

Las autoridades ucranianas identifican una cooperación activa entre Moscú y Teherán. Según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, recogidas por IRIB, Rusia ha proporcionado a Irán información satelital, inteligencia, recursos logísticos y vehículos aéreos de combate para reforzar acciones conjuntas. Esta colaboración agrava la percepción de amenaza iraní entre los países del Golfo, donde la experiencia de Ucrania en defensa aérea resulta fundamental para responder a los retos actuales.

La guerra tecnológica en el ámbito de la defensa aérea, centrada en el perfeccionamiento de sistemas antidrones y la integración de nuevas estrategias, configura un panorama de rearmamento generalizado. Las alianzas entre Kiev y los gobiernos de Oriente Próximo, en constante ampliación, alteran los equilibrios de poder locales y exponen el creciente entrelazamiento de los conflictos en Europa del Este y Asia Occidental, mientras los actores principales recurren a nuevas formas de cooperación y competencia militar, reportó la radiotelevisión estatal iraní.