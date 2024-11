Hummels sigue sin asentarse

Roma, 25 nov (EFE).- El alemán Mats Hummels, central del Roma, sigue sin asentarse en la zaga de su equipo pese al paso de 3 entrenadores diferentes y este domingo, en el duelo ante el Nápoles (1-0), fue uno de los señalados al salir en la foto del gol del belga Romelu Lukaku.

Hummels lleva prácticamente 6 meses sin minutos. Jugó el 1 de junio la final de la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund ante el Real Madrid y, desde entonces, prácticamente nada. Llegó como agente libre en septiembre al Roma, pero ni con Daniele De Rossi, ni con Ivan Juric consiguió ganarse el puesto.

Debutó, de hecho, el pasado 27 de octubre ante el Fiorentina, con la temporada ya más que avanzada. Y saltó al campo por una emergencia, por la expulsión de Mario Hermoso. Fue en un 5-1 en contra en el que contribuyó negativamente con un gol en propia.

Su suplencia generó mucho debate en Roma y cuatro partidos después, le llegó la segunda oportunidad de la temporada. Fue en el primer partido de un Claudio Ranieri que dijo que si estaba bien le iba a poner. Cumplió su palabra y le sacó en el descanso.

Sin embargo, la jugada del gol de Lukaku que decidió el duelo, no le dejó en buen lugar. Dos partidos y dos situaciones complicadas en el área propia que condicionan su momento y siembran dudas en la afición.

Hummels es consciente y no le tembló el pulso para reconocer tras el partido que necesita minutos en sus piernas para volver al máximo nivel.

"El gol no es un gran error, es un balón complicado entre el portero y el defensa, quizás esperaba que Svilar lo parara y no quería marcarme un gol en propia puerta. Mi trabajo es defender y la próxima vez espero hacerlo mejor", explicó a DAZN tras el duelo.

"Un entrenador consideró que no me adaptaba a su estilo, está claro que necesito minutos, también se lo dije a De Rossi, pero en el fútbol suceden situaciones así. No creo que necesite muchos partidos, pero es la primera vez en mi carrera que llevo seis meses sin jugar, en dos o tres partidos creo que estaré a tope. Ya no soy tan joven, sé que necesito minutos"", añadió.

El Roma tiene por delante todavía esta semana otros dos compromisos muy delicados. Primero en Liga Europa el Tottenham; y después en Serie A el Atalanta, que lucha por el liderato. EFE