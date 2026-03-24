Las V Jornadas de Clubes de LaLiga comparten experiencias sobre innovación y crecimiento sostenible

El evento reunió a organizaciones deportivas internacionales como el Eintracht Fráncfort de Alemania, el Olympique de Lyon de Francia y el Kansas City Chiefs de Estados Unidos, cuyos representantes compartieron modelos de negocio con el objetivo de generar sinergias e intercambio de conocimientos valiosos entre los clubes españoles. Según reportó LaLiga, estas presentaciones formaron parte central de las V Jornadas de Clubes, celebradas en PortAventura World, en Vila-seca (Tarragona), donde se congregaron más de 500 altos ejecutivos de clubes, miembros de la patronal y entidades asociadas para analizar casos prácticos y explorar tendencias globales en la industria del fútbol.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Clubes de LaLiga, organizadora del encuentro, las sesiones estuvieron diseñadas para fomentar el debate sobre innovación y crecimiento sostenible en el fútbol profesional de España. Representantes de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion compartieron experiencias sobre avances en áreas clave ocurridos durante la última temporada y conversaron acerca de los grandes desafíos que enfrenta hoy el fútbol nacional.

Durante dos días, los participantes asistieron a sesiones plenarias que abordaron temas como la gestión comercial estratégica, la internacionalización, la adaptación a la monetización digital y el desarrollo de infraestructuras deportivas. A estos asuntos se sumaron talleres que facilitaron el análisis de casos de éxito internacionales expuestos por directivos de clubes extranjeros, quienes detallaron estrategias que han permitido a sus organizaciones diversificar ingresos y mejorar la conexión con nuevos segmentos de mercado.

El papel de la transformación tecnológica adquirió especial relevancia dentro de la agenda. Empresas líderes en innovación presentaron soluciones para convertir la tecnología en un motor de negocio. Uno de los momentos destacados incluyó una presentación a cargo de Nvidia, que ofreció una explicación detallada sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión deportiva y comercial, ilustrando cómo esta herramienta puede abrir nuevas fuentes de ingresos y mejorar la toma de decisiones en los clubes, según detalló LaLiga.

La adaptación a las exigencias de la Generación Z fue considerada uno de los grandes retos del sector. Durante el encuentro, LaLiga y los clubes enfocaron esfuerzos en comprender los modos de consumo de la audiencia más joven. El objetivo consistió en establecer estrategias para captar la atención de este segmento, caracterizado por patrones de consumo digital distintos respecto a generaciones previas, y fortalecer el vínculo con los valores y la identidad de la competición nacional, informó la Oficina de Clubes.

Las Jornadas también incluyeron la entrega de los Premios de la Oficina de Clubes, que celebran su segunda edición. Estos galardones reconocieron a los clubes españoles en siete categorías específicas, entre ellas mejores prácticas en internacionalización y mejores activaciones, como parte del reconocimiento a las estrategias más innovadoras implementadas por las entidades deportivas durante la última temporada. Según especificó LaLiga, estos premios se establecieron para promover la excelencia y visibilizar los proyectos más destacados en el fútbol profesional nacional.

El evento ofreció un espacio para el análisis de tendencias en digitalización, abordando los retos y oportunidades que plantea para los clubes la explotación de infraestructuras y la generación de nuevos modelos de negocio apalancados en la tecnología digital. Esta perspectiva incluyó la discusión sobre formas de monetizar las plataformas online y la maximización del valor comercial y de marca de los clubes, a través de la innovación tecnológica y la partenariación con empresas del sector.

El medio LaLiga puntualizó que el intercambio de experiencias y la puesta en común de buenas prácticas funcionaron como ejes centrales del encuentro, que buscó impulsar el liderazgo empresarial del fútbol español y reforzar la posición de los clubes ante los complejos desafíos de la industria deportiva a escala global.