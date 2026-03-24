Trump asegura que Irán le ha hecho un "regalo muy grande" en relación con el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el supuesto “regalo” recibido por parte de Irán constituye una señal de que se ha producido un cambio relevante en el liderazgo iraní, aludiendo a que las autoridades actuales se diferencian de las que había al inicio de su mandato. Según declaró Trump desde el Despacho Oval, el beneficio que Washington recibió tiene un valor “incalculable” y está directamente vinculado a los recursos energéticos que fluyen por el estratégico estrecho de Ormuz. La Casa Blanca sostiene que este movimiento se relaciona con avances en las conversaciones clave entre ambos países, aunque Teherán rechaza la existencia de negociaciones directas con Washington.

Tal como reportó la prensa estadounidense, Trump indicó ante los medios de comunicación que “nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Era un regalo muy importante, de un valor incalculable, y no les voy a decir qué es, pero era un premio muy significativo". El mandatario agregó que el obsequio está relacionado "con el petróleo y el gas" y, posteriormente, especificó que refiere al "flujo (de crudo), con el estrecho", aludiendo expresamente al canal marítimo situado en el golfo Pérsico y considerado vital para el comercio energético mundial.

Según detalles divulgados por los medios, Trump afirmó que este acto por parte de Irán indica que su administración está "tratando con las personas adecuadas". El presidente puntualizó: "Son los únicos que podrían haberlo hecho", y añadió que esto representa la prueba de un “cambio de régimen” en Irán. Al respecto, insistió: "Realmente estamos ante un cambio de régimen. Es un cambio de régimen, porque los líderes son muy diferentes a los que teníamos al principio y que fueron los que crearon todos esos problemas". Trump vinculó así el comportamiento actual de Irán con un giro en la estructura de poder interna del país persa.

De acuerdo con el medio original, Trump también se refirió a las conversaciones realizadas con las autoridades iraníes durante el domingo, que según él continuaron el lunes, afirmando que se había alcanzado un “consenso importante” respecto a los puntos de un posible pacto diseñado para poner fin al conflicto entre ambos países. En este contexto, el presidente estadounidense adelantó que uno de los acuerdos obtenidos consistiría en que Irán no acceda al desarrollo de armas nucleares. Según sus palabras, "no van a tener armas nucleares. Estamos hablando de eso. No quiero adelantarme a los hechos, pero han acordado que nunca tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento".

El medio reportó, no obstante, que desde Irán se negó de forma categórica la existencia de cualquier tipo de acuerdo con Washington. Las autoridades iraníes atribuyeron las declaraciones de Trump a un intento por influenciar el precio internacional del petróleo, subrayando la ausencia de negociaciones oficiales entre los dos gobiernos.

La situación en el estrecho de Ormuz cobró especial relevancia desde finales de febrero, cuando Teherán bloqueó el paso como respuesta a ataques perpetrados por fuerzas estadounidenses e israelíes en su territorio. El control sobre este corredor marítimo, por donde circula una parte significativa del suministro global de petróleo, se convirtió así en un punto central de tensión entre ambos países, tal como detalló la fuente original.

En este contexto, el lunes previo, Trump anunció que posponía durante cinco días el ultimátum que pesaba sobre Irán. Dicho ultimátum exigía al gobierno iraní autorizar el libre tránsito por Ormuz o de lo contrario los Estados Unidos atacaría instalaciones eléctricas en territorio iraní. La prórroga del plazo supuso un movimiento táctico en medio de las declaraciones cruzadas y la incertidumbre respecto a la posibilidad de un entendimiento más amplio.

La prensa norteamericana destacó que todas estas declaraciones se producen en un clima de presión internacional y de movimientos en el mercado energético derivados tanto de políticas de sanciones previas como de fluctuaciones en la seguridad de los flujos petroleros. Todo ello refuerza el papel del estrecho de Ormuz como epicentro geopolítico, donde acciones y anuncios por parte de ambos gobiernos impactan en tiempo real los precios y las previsiones sobre el abastecimiento mundial de energía.

El flujo de información sobre posibles negociaciones y cambios internos en Irán contrasta con el discurso oficial de Teherán, que niega rotundamente cualquier pacto. Las afirmaciones de Trump en cuanto al compromiso iraní de renunciar a la obtención de armas nucleares generan interrogantes acerca de la veracidad de las conversaciones y sobre el objetivo último de Washington al divulgar estos mensajes en el actual contexto de enfrentamiento.

Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene la presión sobre Irán respecto al estrecho de Ormuz y el acceso internacional a los recursos energéticos. El intercambio de declaraciones refleja el delicado equilibrio en torno a la seguridad marítima en el golfo Pérsico y el papel de ambos países en el orden energético global, de acuerdo con las informaciones publicadas por los medios estadounidenses en estos días.