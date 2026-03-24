Crónica del Real Madrid - Hapoel Tel Aviv: 92-83

El encuentro se disputó sin la presencia de público en el Movistar Arena de Madrid, una decisión motivada por la participación de un equipo israelí en la jornada, conforme detalló la crónica publicada por Europa Press. La ausencia de aficionados en las gradas no impidió que el Real Madrid lograra un triunfo significativo por 92-83 ante el Hapoel IBI Tel Aviv en la fecha número 33 de la fase regular de la Euroliga. Con este resultado, el equipo local consolidó su buena racha jugando como anfitrión y avanzó en su lucha directa por el liderato de la clasificación, objetivo marcado por la cercanía con el puntero Fenerbahçe.

De acuerdo con Europa Press, la actuación destacada de Théo Maledon y Mario Hezonja fue determinante para que el conjunto madrileño mantuviera la ventaja obtenida desde la primera mitad. El Real Madrid empezó el partido con Facu Campazzo como principal referencia en la dirección del juego, quien aportó diez puntos en menos de ocho minutos, con siete canastas de campo sobre ocho intentos y dos asistencias, lo que guió la ofensiva del cuadro local durante el primer cuarto, que cerró con el marcador 24-19.

El ataque exterior de ambos equipos mostró irregularidad durante los primeros minutos, una situación que no permitió distancias considerables. En Hapoel Tel Aviv, Elijah Bryant y Dan Oturu, jugadores clave durante el primer parcial, permanecieron más tiempo en el banquillo en el segundo cuarto, según reportó Europa Press, lo que contribuyó a que el Real Madrid impusiera condiciones bajo los aros, especialmente en la lucha por el rebote. La ventaja local se amplió tras un triple de Sergio Llull, quien ejecutó uno de sus lanzamientos a tablero característicos a poco más de tres minutos para el final del primer tiempo, situando el marcador parcial en 39-28. Esta diferencia se mantuvo hasta el descanso, al que ambos equipos llegaron con 45-35 a favor del conjunto blanco.

A la vuelta de los vestuarios, un triple de Ish Wainright acercó al Hapoel, aunque la respuesta del Real Madrid no tardó. Walter Tavares aportó en ambas canastas con anotación y tapón, mientras que Mario Hezonja y Alberto Abalde sumaron desde el perímetro, contribuyendo a incrementar la diferencia. Vasilije Micic anotó para los visitantes, pero nuevamente Hezonja desde la línea de tres puntos mantuvo al Real Madrid con margen. En este tramo también se incorporó Chuma Okeke al acierto exterior, tras una revisión arbitral que llamó la atención en el banquillo local.

Europa Press consignó que, mediado el tercer cuarto, la distancia llegó a rozar los veinte puntos, con el Real Madrid imponiendo su ritmo y defendiendo con eficacia las acciones de Hapoel, que volvió a apoyarse en Bryant y Oturu pero no encontró vías para competir con fluidez en ataque, sobre todo ante la defensa de Trey Lyles y Gaby Deck. Con Andrés Feliz alternando su posición en el escolta, y minutos compartidos entre Campazzo y Maledon como bases, la renta subió hasta 63-45.

El entrenador del conjunto israelí, Dimitris Itoudis, confió los ataques a Chris Jones, quien logró reducir la diferencia. El tercer parcial concluyó con el marcador 71-60, señalando una leve reacción de los visitantes, aunque la segunda unidad del Real Madrid, con Feliz eficaz desde la larga distancia y Lyles sumando puntos cerca del aro, impidió una remontada. Usman Garuba se encargó de labores defensivas en el poste bajo, participando activamente en la presión colectiva que volvió a situar la ventaja por encima de los veinte puntos, en 84-62 a seis minutos del final.

Las rotaciones propuestas por Sergio Scariolo, entre las que se incluyó la entrada de Alex Len, facilitaron la administración del resultado en los últimos instantes del encuentro. El Real Madrid cerró el partido sin dificultades, manteniendo el control hasta el marcador final de 92-83.

La ficha técnica recogida por Europa Press detalla el reparto de minutos y aportaciones: Campazzo anotó 11 puntos junto a dos asistencias; Hezonja sumó 15 puntos, seguido de Lyles con 12, Maledon con 13 y Feliz con 10. En el equipo visitante, Jones lideró con 15 puntos, acompañado por Bryant y Motley, ambos con 13 puntos, y Oturu con 10. Los parciales por cuarto fueron 24-19, 21-16, 26-23 y 21-23. El trío arbitral compuesto por Javor, Vilius y Racys no expulsó a ningún jugador durante el desarrollo del partido.

Este resultado situó al Real Madrid con veinte y una victorias y doce derrotas en la competición, acompañando al Hapoel Tel Aviv, que quedó con veintiún triunfos y once partidos perdidos. La actuación del equipo español refuerza su posición en la tabla y sostiene la presión sobre Fenerbahçe en un tramo decisivo de la temporada, según subrayó Europa Press.