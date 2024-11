EGADE Business School reafirma su liderazgo como la mejor escuela de negocios en México y América Latina según Eduniversal 2024 PR Newswire GUADALAJARA, México, 22 de noviembre de 2024 · EGADE Business School consolida su posición como la escuela de negocios número 1 de América Latina por 17 años consecutivos, liderando el Top 3 de la región. · Además, es la única institución mexicana y una de cinco latinoamericanas reconocida con las "5 Palmas de Excelencia" de Eduniversal. GUADALAJARA, México, 22 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey ha sido nuevamente reconocida como la escuela de negocios número 1 en México y América Latina, de acuerdo con el Ranking de Mejores Escuelas de Negocios 2024 de la prestigiosa agencia internacional Eduniversal.

Este reconocimiento, que EGADE Business School ha mantenido durante 17 años consecutivos, subraya su liderazgo en la educación empresarial, destacando su impacto en la región y su proyección global. El ranking Eduniversal evalúa anualmente a las 1,000 mejores escuelas de negocios de 153 países, incluyendo este año a 100 instituciones de América Latina y 12 de México. A través de un riguroso análisis, basado en votaciones de decanos y la evaluación de un comité científico, las escuelas son clasificadas en cinco categorías de "Palmas de Excelencia" que reflejan su perfil internacional y su prestigio académico. Encabezando nuevamente el Top 3 en América Latina, EGADE Business School se posiciona como la única institución mexicana y una de solo cinco en la región reconocidas con las "5 Palmas de Excelencia", la máxima categoría otorgada por Eduniversal. Esta distinción destaca a las "Escuelas de Negocios Universales con fuerte influencia global". El segundo lugar fue compartido por la IAE Business School de la Universidad Austral (Argentina) y la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras que el tercer lugar lo ocuparon la FGV-EAESP São Paulo School of Business Administration (Brasil) y la Universidad de los Andes - School of Management (Colombia). Top 3 de escuelas de negocios en América Latina 1° EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey (México) 2° IAE Business School - Universidad Austral (Argentina)2° Escuela de Administración - Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)3° FGV-EAESP São Paulo School of Business Administration (Brasil)3° Universidad de los Andes - School of Management (Colombia) "Estos reconocimientos son el reflejo de nuestro compromiso con una educación empresarial innovadora y de calidad, que además genera un valor significativo en la región y a nivel global. Asimismo, este logro es una prueba más de la dedicación e impacto de nuestra comunidad de estudiantes, profesores y staff, egresados y socios, quienes son el pilar de nuestra excelencia y liderazgo", expresó Horacio Arredondo, decano de EGADE Business School. Los resultados fueron anunciados el 21 de noviembre durante la Convención Mundial Eduniversal 2024, celebrada en la ciudad de Guadalajara, México. Como sede anfitriona, EGADE Business School recibió a más de 170 líderes de escuelas de negocios de 37 países para discutir el tema "El nexo entre los negocios y la tecnología: impulsando el panorama de la innovación". Durante el evento, se realizaron las ceremonias oficiales de revelación del ranking, así como en la entrega de los Premios Top 3 por zona geográfica y las "Palmas de Excelencia" otorgadas por Eduniversal. Con sede en Francia, Eduniversal es una agencia global fundada en 1994, especializada en evaluar instituciones de educación superior en negocios. Desde 2007, su ranking analiza las 1,000 mejores escuelas de 153 países, distribuidas en nueve zonas geográficas. El análisis considera criterios como la influencia internacional, las acreditaciones, las membresías y la opinión de decanos a nivel mundial. Su misión es reconocer la excelencia académica y fomentar la diversidad educativa a escala global. Para más información sobre las Mejores Escuelas de Negocios 2024 de Eduniversal, visita: Top 3 por Zona Geográfica | Ranking México| Ranking Global. Para consultar material gráfico de este boletín, visita: Fotos Síguenos en: EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey

Acerca de EGADE Business School EGADE Business School (https://egade.tec.mx/) del Tecnológico de Monterrey es una escuela de negocios con programas de posgrado y educación ejecutiva presenciales y online, reconocida internacionalmente por su liderazgo en México y América Latina. Con presencia en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro, la escuela es un ecosistema de aprendizaje innovador que impulsa la transformación de los negocios y forma líderes empresariales conscientes y comprometidos con el desarrollo sostenible. Destaca en rankings globales como QS y Eduniversal, y desde 2008 pertenece al exclusivo 1% de escuelas de negocios de todo el mundo con la Triple Corona de acreditaciones (EQUIS, AMBA y AACSB), un reconocimiento de su excelencia, calidad e impacto en la educación y los negocios. Es miembro fundador y la única institución en México que integra la Global Network for Advanced Management.

