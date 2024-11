Alejandra Rubio castiga a su primo José María Almoguera con el látigo de la indiferencia tras su advertencia

Hace unos días Alejandra Rubio se sentaba en el plató de 'Vamos a ver' y no dudaba en arremeter contra su primo después de que José María Almoguera revelase que su relación con su madre Carmen Borrego está "estancada" porque él es el único que ha cumplido con lo que dijo.

Rotunda, la nieta de Teresa Campos aseguraba que lo que está haciendo el joven le parece "vergonzoso". "Sigue alargando esto porque le compensa y me parece que ya huele desde lejos. Me da rabia porque mi tía no se lo merece. Creo que solo quiere aprovechar el momento. Si quiere cambiar de profesión y tiene proyectos, me parece fenomenal, pero que no sea a costa de esto porque es vergonzoso", sentenciaba, dejando claro que su relación con José María siempre ha sido distante: "Yo tampoco tengo nada que recuperar. Si él dice que teníamos una gran relación sería mentira porque solamente hemos tenido una relación cordial de primos".

Unas declaraciones a las que José María ha respondido sorprendido ante los micrófonos de 'Socialité', afirmando molesto que "no entiendo la razón de que le dé vergüenza". "Que yo supiera, sí teníamos buena relación. Pero bueno, ahora me doy cuenta de que no era tan buena, pero vamos... yo pensaba que sí. Me ha molestado, no entiendo ese ataque hacia mí. No entiendo que hable mal de mí" ha confesado, advirtiendo a su prima que "si empezamos a dar caña por dar caña, a lo mejor se complica un poco más todo".

Un mensaje al que Alejandra ha reaccionado este lunes en 'Vamos a ver', dejando claro que si lo que quiere José María es iniciar una guerra contra ella para seguir 'alargando' el conflicto familiar ahora que con su madre parece que las cosas están más tranquilas, no lo va a hacer a su costa: "No quiero tener nada que ver, no quiero entrar. A veces soy muy impulsiva y digo las cosas de una manera muy bruta, pero no significa que no las piense, porque las sigo pensando, pero no quiero conflicto. No voy a entrar" ha sentenciado.

Como ha revelado, hace meses que no habla con su primo, aunque en un principio "he intentado estar cercana a él sobre todo para intentar mediar". "Mi último contacto fue antes de su entrevista en una revista. Cuando vi que no me había contado las cosas como eran dije, 'me retiro, esto no me gusta, no lo comparto'. Y ya está, pero no me arrepiento de nada" ha asegurado, confesando que "sigo en shock, sin creerme lo que está pasando" con José María porque "no me hubiera imaginado en la vida" que iba a dar el salto a la fama de esta manera atacando a su familia.

Sin embargo, y aunque no quiere entrar en una guerra mediática con su primo, Alejandra sí le ha lanzado un dardo al afirmar que "él ha amenazado y yo no he amenazado a nadie". "Yo he dado mi opinión, y para mí decir eso públicamente a una madre es vergonzoso. El otro día fui un poco más dura porque vi a Carmen que la tenía aquí al lado, y como me parecen injustas ciertas situaciones digo cosas que no tengo que decir. Por mi parte está acabadísimo, no voy a entrar y ya está" ha dejado claro.

"Mi relación con Carmen sabéis que no ha sido la mejor del mundo, seguramente en el 90% de las cosas no estoy de acuerdo con ella, no pensamos igual, no tenemos la misma personalidad. Pero en esto no le puedo quitar ni esto de razón porque sé lo buena madre que ha sido y lo bien que se ha portado con su hijo. Y no me gusta. Si quiere rentabilizar su vida fenomenal, pero no a costa de poner verde a tu madre" ha zanjado muy dura con José María.

ALEJANDRA ACLARA CÓMO ESTÁ SU RELACIÓN CON CARLO COSTANZIA

Además, y tras los rumores de crisis con Carlo Costanzia que les han perseguido en la última semana, Alejandra ha aclarado cómo está su relación: "No sé que más decir. Me parece tan absurdo todo lo que leo... Tengo que aprender a pasar y que me importe un pimiento". "Me lo han puesto muy difícil desde el principio. Es verdad que desde el principio de mi relación todo ha sido un comentario, una mala palabra hacia nosotros... Mucha presión, hemos aguantado lo mas grande. Vamos a tener un hijo, estamos a puntito y decir cosas... tengo una relación muy feliz gracias a Dios y el día q no lo sea os lo diré" ha concluido.

Un bebé al que ha asegurado que no va a enseñar públicamente, aunque no descarta dar un posado a la puerta del hospital para contar cómo ha ido el parto tras convertirse en madre en plenas fiestas navideñas.