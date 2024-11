La preceptora de Felipe VI, rotunda sobre la actuación de los Reyes frente a la catástrofe de la DANA

Tutora de la infanta Cristina, y preceptora de Felipe VI en temas de historia cuando el ahora Rey era tan solo un niño, Carmen Iglesias ha recibido este miércoles un reconocimiento muy especial, el premio 'Madrileña del año', que ha recogido personalmente en una gala presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la que han asistido diferentes rostros de la sociedad como Xandra Falcó, María Dolores de Cospedal o la marquesa de La Vega de Anzo.

Una ocasión irrepetible para preguntar a una persona que conoce a la perfección al Monarca por la actitud de Don Felipe y Doña Letizia ante la DANA que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre y ha provocado una catástrofe sin precedentes en nuestro país, dejando a miles de personas sin absolutamente nada.

"El Rey ha demostrado la valentía y el sentido en la Reina también, y han sido ejemplos para siempre" ha afirmado, asegurando que a ella no le ha sorprendido cómo ha reaccionado su Majestad ante esta complicada situación porque "Don Felipe ha sido siempre muy valiente Y siempre sereno y amante del pueblo, de verdad".

Carmen Iglesias se ha mostrado cauta respecto al regreso de los Reyes a Valencia dentro de unos días, aunque sí ha manifestado que "espero que no pase lo mismo" que en su visita a Paiporta porque "desde luego a ellos solos no creo que les hubiera pasado lo que pasó el otro día", dejando claro que la indignación de los vecinos de la localidad valenciana no era con Don Felipe y Doña Letizia, sino con las autoridades políticas por la gestión de la emergencia.

Por último, y como preceptora que ha sido durante años del actual Rey, la condesa de Gisbert ha revelado que le augura un gran futuro a la Princesa Leonor como Reina: "Doña Leonor es magnífica, ya se ve ha tenido una educación muy buena y ella es además una persona muy simpática, muy serena y muy afectiva".