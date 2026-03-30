Israel intercepta dos drones desde Yemen

Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) aseguraron este lunes haber interceptado dos drones lanzados desde Yemen, cuando la guerra entra en su primer mes y después de que el sábado los rebeldes chiíes hutíes entraran en el conflicto.

El grupo yemení, sin embargo, no ha reivindicado este ataque en sus cuentas de Telegram, canal habitual para sus comunicados, como sí hicieron en las ofensivas lanzadas durante el fin de semana contra Israel.

El portavoz hutí, Yahya Sarea, afirmó la víspera que el grupo continuaría sus ataques "en los próximos días" hasta que Tel Aviv detuviera sus operaciones militares, las cuales calificó de "crímenes contra el pueblo y los países de la nación".

Los hutíes han justificado los ataques como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, su principal aliado estratégico, y a lo que describió como una escalada de violencia contra las facciones asociadas en el Líbano, Irak y los territorios palestinos.

Estas acciones reafirman el creciente temor a una guerra regional más extensa, con grupos respaldados por Irán que participan en las hostilidades contra Israel y las fuerzas estadounidenses.

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, desde 2014, ya atacaron sistemáticamente a los buques que atraviesan el estrecho de Bab al Mandeb y navegan por el mar Rojo durante el inicio del conflicto de Israel contra la Franja de Gaza en 2023 en solidaridad con los palestinos.

El mar Rojo, una ruta clave para el comercio global, se ha convertido en un punto de debate recientemente ya que cualquier intento de bloquear o interrumpir su tráfico podría tener fuertes implicaciones para el comercio internacional, especialmente a través del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, en la entrada meridional del mar Rojo. EFE