Serbia acusa a la UE de no aceptar su ingreso por negarse a sancionar a Rusia

Belgrado, 7 nov (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, aseguró este jueves que la Unión Europea (UE) mantiene a su país fuera del club comunitario por negarse a participar en las sanciones a Rusia a causa de su agresión a Ucrania.

Vučić, que ha participado en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Budapest, afirmó que la economía de su país es la más fuerte de los Balcanes Occidentales.

"Sin embargo, todavía dicen 'no necesitamos a Serbia porque no ha impuesto sanciones a Rusia o porque no ha resuelto algunos de sus problemas'", criticó el líder nacionalista.

"Pero nosotros no somos los que hemos creado esos problemas, o no somos los únicos, y no voy a aceptar que se nos responsabilice por los problemas que se han creado", añadió en declaraciones a los medios serbios.

Vučić afirmó que su país, candidato a entrar en la UE pero con tradicionales vínculos con Rusia, no ha impuesto sanciones a ese país pero sí ha enviado a Ucrania ayuda por valor de 52 millones de euros.

El presidente serbio afirmó que la incorporación de Rumanía y Bulgaria en 2007 a la UE fue una decisión "política" y que Serbia es más fuerte económicamente de lo que lo eran la mitad de los actuales miembros cuando entraron en el club comunitario.

"Hoy estamos al mismo nivel que uno o dos miembros de la UE que han recibido 60.000, 70.000 o 90.000 millones de euros, mientras que nosotros hemos recibido dos mil millones. Sólo un número reducido de miembros de la UE puede cumplir con todos los criterios que se exigen a Serbia", denunció Vučić.

Serbia es oficialmente desde 2013 país candidato a entrar en la UE y hasta la fecha se han ha abierto 22 de los 35 capítulos de la negociación de acceso. EFE

(foto)