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La Policía libera a cuatro colombianos secuestrados en el sur de Ecuador

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Quito, 29 mar (EFE).- La Policía ecuatoriana liberó a cuatro ciudadanos colombianos que habían sido secuestrados en la provincia costera de El Oro (sur), fronteriza con Perú, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Explicó que desarrollaron un operativo tras la denuncia de un secuestro extorsivo ocurrido el pasado 25 de marzo contra cuatro colombianos por los que los delincuentes exigían hasta 20.000 dólares para su liberación.

Reimberg indicó que con equipos especializados de la Policía lograron la liberación de los secuestrados, el sábado, así como la captura de dos sospechosos, de nacionalidad ecuatoriana.

Las víctimas fueron atendidas médicamente y entregadas a sus familiares, mientras que los detenidos quedaron a órdenes de la autoridad competente.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaración, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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