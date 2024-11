Paul McCartney brilla en una noche llena de recuerdos y alegría en Costa Rica

San José, 5 nov (EFE).- El cantante británico Paul McCartney brilló este martes en Costa Rica en una noche llena de recuerdos de The Beatles y de alegría con un público que coreó sus canciones y que vivió al máximo el concierto de la gira 'Got Back', que significó el regreso del artista a este país tras 10 años.

"¡Pura vida! Es muy tuanis (bueno) estar aquí de nuevo", dijo McCartney en un claro español y usando frases y palabras populares de Costa Rica con las que se ganó los aplausos de los cerca 30.000 fanáticos que se hicieron presentes en el Estadio Nacional de San José.

Calentó la noche McCartney con 'A hard day's night' y 'Juniors Farm', para luego seguir con 'Letting go' y 'Drive my car', canciones con las que poco a poco el público fue animándose para cantar algunas a coro con el artista.

McCartney, de 82 años, demostró que sigue vigente en un concierto en el que cantó una treintena de temas, tocó el piano, varias guitarras, el ukelele y el banjo, y hasta levantó gritos y aplausos con algunos pasos de baile mientras animaba a los fanáticos.

El momento de bailar llegó con 'Dance Tonight' y la nostalgia se apoderó del estadio con 'Let it be', 'Ob-La-Di-Ob-La-Da', 'Love me do' y sobre todo 'Hey Jude', que significó el momento cumbre de un concierto que se extendió por casi tres horas ininterrumpidas.

McCartney recordó con cariño a sus "compas" de The Beatles, George Harrison y John Lennon, a quines dedicó las canciones 'Something' y 'Here today', y también tuvo palabras de amor para su esposa Nancy.

La energía estuvo al máximo con 'Live and let die' en la que la música fue acompañada por los estruendos de fuegos artificiales alrededor de la tarima y llamaradas en el escenario.

Al cierre un poco de lluvia no fue suficiente para bajar los ánimos de un público compuesto de personas de todas las edades, quienes fueron la prueba de que la música de The Beatles ha trascendido generaciones.

Esta fue la segunda presentación de McCartney en Costa Rica tras el concierto que dio en 2014, y al ser la única escala de su gira en Centroamérica, hubo presencia de fanáticos de toda la región, algunos de los cuales se identificaron con banderas y camisetas.

Antes de llegar a Costa Rica, la gira de McCartney por Latinoamérica pasó por Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú y Colombia, y después de su presentación en San José, tiene programados sus últimos conciertos en Latinoamérica en México, para luego continuar en Europa.

Durante su estadía en Costa Rica, McCartney ha aprovechado para conocer algunos atractivos turísticos y naturales del país centroamericano. EFE