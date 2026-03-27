Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

Según lo expresado por Shai Bachar, técnico de emergencias de la Magen David Adom (MDA), al llegar al lugar de los hechos en Tel Aviv encontraron a un hombre de aproximadamente 60 años en el suelo, inconsciente y con lesiones de gravedad crítica. El personal médico no pudo hacer nada para salvarle la vida y certificó su fallecimiento en el sitio, según informó el propio Bachar por medio de declaraciones difundidas por la MDA, organización conocida como la Estrella de David Roja. Esta situación se produjo tras el lanzamiento de misiles atribuido a Irán hacia el centro de Israel.

El medio de comunicación reportó que este incidente tuvo lugar la noche del viernes y dejó al menos dos personas más con lesiones consideradas leves. Según publicó la MDA en sus redes sociales y tal como describió el organismo, el personal médico continúa atendiendo a los heridos en diversas ubicaciones del centro de Israel, en el contexto de una escalada bélica regional derivada del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Según detalló el medio, el ataque iraní ocurrió en un escenario de incremento de las tensiones en la región, luego de casi un mes de hostilidades iniciadas por la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Se atribuye a la acción militar una elevada cifra de víctimas mortales reportadas por las autoridades iraníes, quienes informaron más de 1.500 fallecidos en su territorio a causa de los ataques israelíes y estadounidenses.

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades locales y recogida por el medio consultado, entre las bajas reportadas por Irán se encuentran figuras de alto nivel institucional. Entre los muertos se menciona al ayatolá Alí Jamenei, identificado como líder supremo del país; así como al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. También han sido incluidos en la lista de fallecidos los ministros de Defensa, Aziz Nasirzadé, y de Inteligencia, Esmaeil Jatib. Además, la ofensiva ha resultado en la muerte de altos mandos vinculados a las Fuerzas Armadas iraníes y de otros organismos relacionados con la seguridad.

Tal como consignó el medio, el relato de los técnicos de emergencias pone de manifiesto la gravedad de la situación vivida en el centro de Israel tras el impacto de los misiles lanzados desde territorio iraní. El testimonio de Bachar aporta detalles sobre la rapidez de la respuesta de los equipos de emergencia y la desesperanza ante la imposibilidad de revertir la condición crítica en que se encontraba la víctima más grave.

La Magen David Adom, a través de sus canales oficiales, ha ampliado información sobre la atención brindada a los heridos y sobre el estado general derivado de este nuevo episodio de violencia en el marco del enfrentamiento regional. Según lo difundido, los dispositivos de emergencia se mantienen en alerta y continúan vigilando posibles consecuencias adicionales tras el ataque.

El cuadro general que se desprende de los reportes apunta a una coyuntura caracterizada por la escalada del conflicto y el aumento de víctimas tanto en territorio israelí como iraní. Según informó el medio, la cifra de bajas del lado iraní incluye no solo combatientes, sino también autoridades civiles y militares de alto perfil, lo que contribuye a la gravedad de la crisis. Mientras tanto, en Israel, los servicios médicos trabajan para contrarrestar los efectos del ataque más reciente y asegurar la atención de los damnificados. Las autoridades han reforzado la vigilancia y la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia.

El impacto de los misiles en el centro de Israel ha generado respuestas de condena y solicitudes de protección civil por parte de instituciones locales, según notificó el medio. El entorno de seguridad se mantiene tenso y las fuerzas de emergencia han reiterado el llamado a la población para acatar las directrices oficiales en caso de nuevos incidentes.

Los testimonios recogidos por la MDA y compartidos en redes sociales ilustran el nivel de preparación de los equipos de respuesta ante eventos violentos de estas características. El relato directo de los profesionales de la salud sobre el terreno añade perspectiva al alcance de los daños ocasionados y muestra el desafío operativo y humano al que hacen frente en estos momentos de crisis.