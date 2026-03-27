Louzán: "No sería entendible que España no fuese la sede de la final"

Vila-real (Castellón), 27 mar (EFE).- El presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, señaló tras la victoria de España ante Serbia que el equipo realizó un gran encuentro y, preguntado por el Mundial de 2030, indicó que no sería "entendible" que España no fuese la sede de la final, aunque recordó que es una decisión que debe tomar la FIFA.

"España está trabajando bien, ha habido que cambiar esas dos ciudades y hemos pedido a FIFA que incluya a Vigo y Valencia. España está haciendo sus deberes. Queda mucho recorrido por delante y vamos a trabajar bien. No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero no somos nosotros quien lo decide, es FIFA y todo el respeto para todos los países organizadores", comentó.

Sobre el partido de la selección, apuntó que vio "a los jugadores muy empapados de ilusión y de ganas".

"Hay una magnífica convivencia entre todos los jugadores y eso es de lo más destacable. Hemos visto un gran partido, España está a un gran nivel. Me decía el presidente de Serbia que ve a España como la mejor selección de Europa y que la veía como campeona del Mundial, pero hay mucho camino por recorrer, vamos a ir etapa a etapa", añadió.

Louzan admitió que tras suspenderse la 'Finalissima' ante Argentina no ha sido fácil organizar estos dos partidos amistosos, ante Serbia y Egipto, y se mostró "muy ilusionado" de poder jugar de nuevo en Barcelona este martes.

El presidente señaló que la RFEF trabaja para concretar un último partido de preparación antes del Mundial de este verano y que el mismo puede ser tanto en España como fuera. "Todavía nos quedan un par de semanas para cerrarlo", dijo.

Respecto a la suspensión del partido ante Argentina, señaló: "Nosotros pusimos todo de nuestra parte para que España pudiera jugar ante Argentina la Finalissima. Hemos aceptado todo tipo de posibilidades, le hemos dicho a UEFA, a la Comenbal y a AFA que donde quisieran y cuando quisieran. Nosotros no poníamos ningún impedimento porque queríamos jugar. Lo que quiso Argentina yo no me puedo meter. Era un partido que los aficionaos se merecen y se lo merecen lo antes posible".