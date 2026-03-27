De la Fuente: “No faltan goleadores en España”

Vila-real (Castellón), 27 mar (EFE).- El seleccionador de España, Luis de la Fuente, afirmó que “no faltan goleadores” en la selección después del triunfo en el amistoso contra Serbia (3-0) de este viernes en el estadio de La Cerámica de Vila-real.

“Cuando se dice que en la selección falta un ‘killer’ siempre digo que jugamos con delanteros de diferentes características y tenemos plenas garantías no solo en el plano goleador, sino futbolístico de Mikel Oyarzabal, Ferran Torres o Borja Iglesias. No faltan goleadores en España”, dijo en rueda de prensa.

De la Fuente incidió en sus elogios a Oyarzabal, goleador por partida doble, del que dijo que “lo hace todo bien”: “Entiende muy bien el fútbol. Tiene una condición innata. Si fuera otro jugador, con otra nacionalidad, diríamos que es ‘top’ mundial, a otro nivel, pero es guipuzcoano y español. Disfrutémoslo. Es muy serio, maduro, equilibrado, aporta serenidad, tablas y entereza”.

El otro goleador de la noche fue Víctor Muñoz, en su debut. El técnico destacó que tiene una cosa muy buena que es la humildad y, además de su fútbol, su integración con el grupo. “Sabe que tiene que trabajar mucho, que acaba de llegar. Es otro jugador más que se suma a la causa y que vamos a poder disponer de aquí a mucho tiempo. Es muy joven y tiene mucho recorrido, solo le pido que siga con esa ambición, ganas de trabajar y escuchar mucho para aprender”, dijo.

Mientras, sobre la portería, afirmó que la mejor noticia es que no le genera ninguna duda. “No puedo sacaros de dudas con los guardametas. La mejor noticia que tenemos es que cuando se ha comunicado quién se ha quedado fuera se funden en un abrazo, y es lo más importante más allá del morbo”, contó.

“Cualquiera de los cuatro que tenemos son buenos. El martes veremos. La única lástima es dejar a uno fuera, porque hay que hacer un descarte. Disfrutemos de estos porteros”, agregó el seleccionador, que apuntó que no debe reafirmar a Unai Simón y explicó que no ha hecho cambios en su demarcación porque es una posición especial a la que hay que darle otro tratamiento.

También habló de Rodrigo Hernández, sobre el que afirmó que "es el mejor jugador del mundo en su posición”. Y agregó: “Con el permiso de Zubimendi. Tenemos a los dos mejores”.

“Está al nivel que le hizo ser el mejor del mundo, es la brújula del equipo, marca el ritmo del partido, sabe hacer las coberturas como nadie, presiona, equilibra a todo el equipo. es una suerte contar con un futbolista como él y tiene mucha ascendencia en el grupo”, destacó.

Preguntado por otro nombre propio como Marcos Llorente, dijo que es un futbolista muy completo, que entiende y desarrolla el fútbol muy bien juegue en la posición que juegue: “Tiene unas condiciones físicas y técnicas muy completas que le hacen rendir siempre bien. Nos da profundidad, estabilidad defensiva, hace bien las coberturas a los centrales, interpreta los momentos de presión muy bien”.

Y de Fermín destacó: "Ha crecido muchísimo y lo celebramos, es muy buena noticia para su club, él y la selección”.

Por último, De la Fuente aseguró que todos los futbolistas están bien, sanos, muy motivados y con muchas ganas de participar porque es la mejor manera de reivindicarse y sacar el billete para el Mundial 2026. “Lo mismo el martes se produce alguna lesión, Dios quiera que no. Cuido exactamente igual que los entrenadores en los clubes a sus jugadores”, finalizó.