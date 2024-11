Pacho: "Intentaremos aprovechar los errores del Aleti"

París, 5 nov (EFE).- El defensa ecuatoriano del París Saint-Germain William Pacho reconoció la dificultad de ganar al Atlético de Madrid, su rival de este miércoles en la Liga de Campeones y aseguró que tratarán de "aprovechar los errores" de su rival.

"Es uno de los mejores equipos del mundo, vienen haciendo las cosas bien. Intentaremos trabajar y ver los errores que cometen para aprovecharlo", dijo el central en la rueda de prensa previa al duelo.

Pacho, que se ha consolidado en el eje de la defensa junto a Marquinhos, señaló que la clave será poder imponer su juego y mostró total confianza en el entrenador, Luis Enrique.

"Hay que tener paciencia, tenemos que apoyarnos en la línea que marca el míster y así obtendremos resultados", dijo el ecuatoriano, que apreció "la forma en la que trasmite las cosas" el entrenador español.

"Si tienes cosas que mejorar tratar de decírtelo de la manera que te inspire para mejorar. Siempre está presente, se fija en los detalles, cosas que como jugador yo no veía, pero que ahora me doy cuenta de lo importante que son los detalles", dijo.

El defensor reconoció que tiene que progresar "a la hora de hacer menos faltas" pero también en la aportación ofensiva.

Pacho señaló que trabaja a diario para consolidarse en el equipo, una cultura del sacrificio que siempre ha tenido: "De donde vengo siempre me ha tocado afrontar las cosas de la mejor manera, eso es lo he aprendido y me ha fortalecido y me ayuda en cada partido. Siempre trato de mejorar". EFE