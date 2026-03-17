Rusia pasa por alto las amenazas de Trump a Cuba y remarca su disposición a ayudar a la isla

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró que Rusia se mantiene en comunicación frecuente con las autoridades de Cuba para analizar posibles vías de apoyo frente a las dificultades energéticas y humanitarias agravadas en la isla por el embargo impuesto por Estados Unidos. Según informó la agencia rusa de noticias Interfax, Peskov indicó que en el actual contexto Rusia reitera su voluntad de brindar asistencia a la nación caribeña, subrayando además la independencia y soberanía de Cuba en medio de la crisis.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Interfax, el vocero resaltó que las autoridades rusas consideran a Cuba un país que enfrenta serias dificultades económicas debido a las restricciones estadounidenses, vigentes desde hace cerca de setenta años. Peskov remarcó que la situación en la isla se ha visto agravada por restricciones energéticas recientes, lo que ha provocado interrupciones en el suministro, apagones y un deterioro de las condiciones humanitarias.

El medio Interfax detalló las palabras de Peskov: “Cuba es una nación independiente y soberana que se enfrenta a grandes penurias económicas a causa de un asfixiante embargo”. A la vez, el portavoz añadió que Moscú mantiene “contactos constantes con los amigos cubanos” para explorar formas de contrarrestar la actual situación de emergencia, haciendo hincapié en la disposición rusa para apoyar con todos los mecanismos posibles ante los desafíos que enfrenta la isla.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera declaraciones en las que lanzó amenazas hacia el gobierno cubano —incluyendo la expresión “Será un honor tomar Cuba"—, el Kremlin optó por no valorar dichas declaraciones públicamente, según reportó la agencia Interfax. Las amenazas estadounidenses se han manifestado en un contexto de creciente presión diplomática y económica, con anuncios recientes sobre posibles sanciones adicionales a países que ayuden a Cuba a sortear su actual déficit de combustible.

En declaraciones recogidas por Interfax, Peskov explicó que “están surgiendo importantes problemas humanitarios, así que desde Rusia estamos dispuestos a brindar toda la ayuda posible, por supuesto. Estamos trabajando en todas estas cuestiones con nuestros interlocutores cubanos”. Esta declaración se produce en medio de informes sobre la reducción de los envíos de petróleo venezolano hacia Cuba, consecuencia del arresto del presidente Nicolás Maduro en Caracas, efectuado a principios de enero en una operación estadounidense sin precedentes.

El pasado viernes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno había sostenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, y señaló con preocupación que Cuba llevaba tres meses sin recibir combustible, lo que ha agudizado los problemas energéticos en la isla. De acuerdo con Interfax, la crisis energética ha provocado no solo interrupciones en el abastecimiento de energía sino también una extensión de los apagones a diversas regiones del país.

El suministro de petróleo a Cuba ha disminuido estos meses de forma significativa tras la detención de Maduro, lo que representa una reducción en el tradicional apoyo venezolano, base esencial para el abastecimiento energético cubano durante años. Esta interrupción registró impactos directos sobre el sistema eléctrico nacional y en la prestación continua de servicios básicos, situación que se vio agravada cuando Trump anunció nuevas amenazas de sanciones contra Estados y compañías que intentasen suplir el déficit energético de la isla.

El gobierno ruso, según reiteró el vocero del Kremlin, planea mantener consultas regulares con el ejecutivo cubano para evaluar de forma conjunta las acciones que se puedan adoptar ante el escenario actual. Interfax reportó que Moscú apuesta por una cooperación reforzada que permita aliviar las consecuencias de la crisis, mostrando plena disposición a trabajar con La Habana en la búsqueda de soluciones paliativas.

Según el medio Interfax, ni Rusia ni las autoridades cubanas detallaron en las últimas horas los mecanismos concretos de ayuda que podrían implementarse. El diálogo entre ambos países, sin embargo, persiste en un tono de colaboración, superando el peso de las amenazas estadounidenses que, según palabras de Peskov, no cambian la posición de Moscú respecto a la soberanía cubana.

La situación mantiene a la isla en un estado de vulnerabilidad creciente, con implicaciones directas en el día a día de la población, que enfrenta frecuentes cortes de energía y limitaciones derivadas del embargo extendido y la reducción del apoyo venezolano. De acuerdo con la información recogida por Interfax, la crisis humanitaria y energética continúa en desarrollo, mientras Moscú enfatiza su postura de respaldo y disposición para colaborar con el gobierno cubano dentro del marco internacional existente.