38.257 socios han votado en las elecciones del Barça, un 33,41% del censo a las 16.30 horas

La mayor afluencia de votos en las elecciones del FC Barcelona se ha concentrado en la capital catalana, donde, según informó la Junta Directiva, 34.115 socios depositaron su papeleta hasta las 16.30 horas. De acuerdo con el secretario Josep Cubells, el proceso electoral ha registrado una participación del 33,41% con 38.257 socios sufragando en todo el censo a esa hora.

Según consignó el medio, Cubells dio a conocer la actualización de datos poco después de las 17.00 horas, durante el descanso del partido entre el Barça y el Sevilla en el estadio blaugrana. La jornada electoral está destinada a elegir entre los candidatos Joan Laporta y Víctor Font para presidir el club, manteniéndose los comicios dentro de la normalidad, tal como sostuvo el dirigente: “La jornada está discurriendo con la máxima normalidad”.

La distribución geográfica del voto muestra un marcado liderazgo de Barcelona sobre otras sedes participantes. En Girona se contabilizaron 1.799 votos, en Tarragona 1.326, en Lleida 563 y en Andorra 454, según detalló Cubells a los medios. El total de sufragios emitidos, 38.257, representa un incremento leve respecto al 29,10% alcanzado en 2015 a la misma hora, aunque se sitúa por debajo de la participación de 2021, cuando a las 16.00 horas había concurrido el 41,77% del censo, contando ya el voto por correo previo, según informó la junta electoral del club.

La secuencia de datos parciales a lo largo del día ofrece una visión del ritmo de participación. Hasta las 13.00 horas, 21.978 socios habían ejercido su derecho al voto, cifra equivalente al 19,19% del censo. De ese total, Barcelona reunió 18.850 votos, Girona 1.405, Tarragona 1.032, Lleida 415 y Andorra 276. Esta estadística presentaba una similitud con la de 2015, cuando a esa misma hora el porcentaje se situó en el 20,22% con 22.166 votos, según reportó el secretario de la entidad ante los medios. En 2021 ya se había alcanzado un 34,03%, aunque estos datos incluían sufragios emitidos por correo en fechas anteriores.

El arranque de la jornada electoral se realizó sin incidencias a primera hora. El seguimiento horario proporcionado por la Junta Directiva indica que, hasta las 11.00, ya habían participado 7.240 socios, cifra que corresponde al 6,32% del censo. Conforme avanzó el día, la recurrencia de las actualizaciones permitió identificar zonas de mayor y menor concurrencia en las distintas demarcaciones donde se habilitaron urnas, observándose una tendencia de concentración en la sede principal del club.

Tal como precisó Cubells, el proceso de votación continuará hasta las 21.00 horas, momento en el que cerrarán las urnas y dará inicio el recuento que definirá el próximo presidente de la entidad azulgrana. La Junta Directiva también puntualizó en su encuentro informativo que la metodología de comunicación sobre los datos de asistencia difiere de comicios anteriores, dado que en esta ocasión las actualizaciones se publicaron a y media, y no en punto, dificultando la comparación directa de los mismos cortes horarios frente a años previos.

La participación registrada hasta el momento se interpreta desde la entidad como un indicador positivo, manteniéndose por encima del promedio de 2015 y con un margen inferior al registrado en los comicios de hace tres años, donde el voto por adelantado tuvo un peso decisivo. Los resultados finales y la proclamación del nuevo presidente del club dependerán del cierre de la votación y del escrutinio inmediato, según detalló la organización ante los medios congregados en el estadio.