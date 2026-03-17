Cillian Murphy dice adiós a Tommy Shelby en plena II Guerra Mundial con 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

Steven Knight, creador de la franquicia, expresó que no logra desprenderse de la idea de que la humanidad tiende a olvidar los errores de su pasado. El guionista describió durante una entrevista cómo, aunque las generaciones post-conflicto suelen proclamar un “nunca más”, los ciclos acaban repitiéndose. “Sabes que se cometen errores terribles, que ocurren guerras terribles, que mueren millones de personas. Y durante una generación hay una resolución absoluta: nunca más, nunca más, nunca más. Llega la siguiente generación y todo vuelve a ocurrir”, afirmó Knight, destacando el trasfondo cíclico que impregna la historia humana. Esta reflexión aparece en el contexto del estreno de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, producción que presenta el desenlace del personaje Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, y que estará disponible en Netflix a partir del viernes 20 de marzo, según consignó Europa Press.

La película, que pone punto final a la aclamada serie iniciada en 2013, ubica a su protagonista en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial. Desde su inicio, el universo de ‘Peaky Blinders’ se desarrolló en escenarios de grandes conflictos, comenzando la trama tras la Primera Guerra Mundial. Ahora, la historia de Tommy Shelby culmina en otro de los episodios determinantes del siglo XX. Según publicó Europa Press, Murphy destacó los paralelismos que percibe entre la época retratada y la actualidad, señalando que “es imposible no establecer paralelismos” ante los acontecimientos que se ven diariamente “en la televisión y los medios de comunicación”. El actor, sin embargo, subrayó que el propósito central de ‘Peaky Blinders’ sigue siendo narrar “una saga de gánsteres” pensada para entretener al espectador, sin pretensiones de impartir lecciones morales.

Rebecca Ferguson, nueva integrante del reparto, aportó su propia perspectiva sobre los vínculos entre ficción y realidad. Recordó su trabajo en ‘La reina blanca’, ambientada durante la guerra de las Rosas, cuando también surgían comparaciones con el contexto social y político del momento. “Es la codicia y el poder, y nunca termina. Siempre se puede comparar, pero también se puede dejar de lado y decir: ‘Es una película jodidamente buena, por derecho propio’”, argumentó Ferguson. A pesar de que la narrativa aborde acontecimientos históricos oscuros, tanto la actriz como Cillian Murphy señalaron que lo hace desde una distancia que permite reflejar, de manera indirecta, inquietudes contemporáneas.

A la cinta se incorpora Tim Roth en el papel de Beckett, un personaje que colabora con los nazis. Roth coincidió en que el filme mantiene un nivel de actualidad “por desgracia”. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por Europa Press, el actor compartió recuerdos personales sobre cómo en su familia, marcada por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, se asumía que los periodos de paz eran solo pausas temporales antes de nuevos estallidos de violencia. “Una de las cosas que siempre nos decía, a todos nosotros, y en lo que tenía razón, era que no se había acabado. Solo era una pausa. Volvería. Siempre decía eso. Se me quedó grabado. Y siento que lo que decía era cierto”, sostuvo Roth, haciendo eco de la percepción compartida por Knight y Ferguson.

‘Peaky Blinders’, que cuenta con seis temporadas en el catálogo de Netflix, evoluciona ahora hasta su versión cinematográfica. Knight aseguró, según reiteró Europa Press, que tenía previsto concluir este arco narrativo con un largometraje. Explicó que la decisión obedeció no solo a razones creativas, sino también al deseo de congregar a los seguidores y ofrecerles una experiencia única en pantalla grande. “Quizás tradicionalmente el cine haya tenido unos valores de producción más altos que la televisión, pero ahora esas fronteras se han difuminado definitivamente”, sostuvo Tom Harper, director del filme.

Harper comparó la diferencia de formatos indicando que, mientras la serie permitió explorar a fondo las historias personales y emocionales de sus personajes a lo largo de seis temporadas, la película se concentra en un episodio puntual y condensado de la vida de Tommy Shelby. Esta diferencia estructural busca ofrecer a la audiencia una visión intensificada del personaje, cuyas vivencias se desarrollan ahora en un escenario de mayor tensión histórica, descrito por el propio Harper como un capítulo más acotado pero significativo.

Cillian Murphy se despide de Tommy Shelby después de casi 13 años interpretando al personaje, ganador de numerosos reconocimientos y uno de los símbolos de las ficciones europeas recientes. En declaraciones recogidas por Europa Press, Murphy resaltó el privilegio de haber dado vida a un papel construido sobre guiones precisos y estructurados, afirmando: “Simplemente siento una gran gratitud por el privilegio de poder interpretar al personaje y tratar de dar vida a los guiones, que estaban tan increíblemente bien ejecutados y escritos”. Consultado sobre lo que conserva de esta experiencia, Murphy destacó que “solo intento hacer un buen servicio a las historias”, evitando embarcarse en los proyectos con el propósito de apropiarse de características de los personajes. Sin revelar detalles de la trama, el actor adelantó que se trata de “una conclusión muy satisfactoria”.

El último día de rodaje supuso un contratiempo logístico para Murphy, quien narró que no pudo despedirse de manera adecuada del equipo por la premura con la que debió abordar un tren bajo la lluvia. “Realmente no pude despedirme, pero de todos modos soy muy malo para las despedidas”, reconoció, agregando que aún no procesa completamente la despedida hasta que la obra esté disponible y los seguidores hayan podido verla y valorarla por sí mismos.

La película, dirigida por Harper y escrita por Knight, reúne en su elenco a Barry Keoghan, Stephen Graham, Sophie Rundle, Jay Lycurgo y Ned Dennehy, además de Cillian Murphy, Rebecca Ferguson y Tim Roth. La producción incluye en sus créditos tanto a Murphy como a Knight, quienes participaron junto a Guy Heeley, Patrick Holland, Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook y David Kosse, quienes figuran como productores ejecutivos. Según informó Europa Press, la estructura del largometraje busca ofrecer un cierre a los seguidores de la saga, manteniendo la esencia original de la serie y recogiendo, al mismo tiempo, los elementos del presente que impulsan la reflexión sobre los giros repetidos de la historia humana.