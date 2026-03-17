Sánchez comparece el viernes tras el Consejo de Ministros extraordinario para explicar el plan ante la guerra

El Ejecutivo está ultimando un paquete de medidas estructuradas en cuatro ámbitos principales para responder a las consecuencias generadas por el conflicto en Irán, según reportó el medio. Estas acciones buscan reforzar la apuesta estatal por las energías renovables y la electrificación, reducir el coste energético a través de intervenciones fiscales, mitigar el impacto de la subida de los carburantes —con especial atención a sectores como la agricultura, la pesca y el transporte— y garantizar medidas de protección social que incluyan la imposibilidad de cortes de suministro para los sectores más vulnerables.

De acuerdo con la información facilitada por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el presidente Pedro Sánchez comparecerá públicamente el viernes tras un Consejo de Ministros extraordinario para presentar en detalle el plan de respuesta integral frente a las repercusiones de la guerra en Irán. Según adelantó Saiz, el plan diseñado será “proporcional, perimetrado y focalizado en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad” y contará con la flexibilidad necesaria para adaptar sus medidas según evolucione la situación internacional y local.

El medio detalló que, en las últimas jornadas, el Gobierno ha estado elaborando las medidas que conformarán este plan, después de consultas con actores sociales, representantes de los sectores económicos más impactados por el conflicto y grupos políticos. Esta ronda de contactos buscó acotar el alcance, la efectividad y el impacto inmediato de las acciones, sobre todo en sectores que ya presentan vulnerabilidad ante variaciones de precios y suministros vinculadas a la crisis internacional.

Según consignó la portavoz Saiz, la primera dimensión de actuación tomada en cuenta en el plan se dirige a fortalecer la transición a fuentes de energía renovable y el incremento de la electrificación, en consonancia con objetivos de sostenibilidad y reducción de dependencia de fuentes energéticas externas. El segundo eje de medidas se concentrará en aliviar el peso de los costes energéticos y eléctricos por medio de actuaciones en el ámbito fiscal, aunque las autoridades todavía no han detallado los instrumentos específicos que se adoptarán en este apartado.

Además, el medio publicó que la respuesta del Ejecutivo incorporará un bloque significativo dirigido a paliar los efectos de la elevación de precios de los combustibles, con medidas orientadas de manera prioritaria a sectores críticos como el agrícola, el pesquero y el transporte. Estos colectivos han mostrado una exposición especial al alza de precios derivada de la situación en Irán, lo que ha llevado al Gobierno a priorizar apoyos concretos que permitan amortiguar la repercusión económica y garantizar el funcionamiento de las cadenas de suministro y producción.

Otra dimensión relevante del paquete de medidas tendrá carácter social. Según informó el medio, el “escudo social” contemplará la protección de los grupos más afectados, haciendo inviable los cortes de suministro energético para los hogares catalogados como vulnerables, en línea con las políticas ya adoptadas durante otras crisis recientes. Este bloque refleja la intención gubernamental de mantener el acceso a servicios básicos para quienes se encuentran en situación de precariedad, independientemente del agravamiento coyuntural por el conflicto internacional.

Por otro lado, el Ejecutivo descarta en esta ocasión implementar una reducción del IVA para los alimentos, una medida que había sido aplicada anteriormente en contextos inflacionarios. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, puntualizó esta semana que la atención del Gobierno se centra específicamente en responder al impacto que ha generado la guerra en el ámbito de los carburantes, subrayando la necesidad de priorizar intervenciones directamente relacionadas con la variación de los precios energéticos proveniente del conflicto en Irán.

El Gobierno ha dejado ver que el diseño del plan presta atención a la necesidad de flexibilidad, consciente del carácter imprevisible que presenta la evolución del conflicto y de las eventuales repercusiones adicionales que pudieran derivarse en los mercados internacionales. Según avanzó la portavoz del Ejecutivo, el plan podrá “adaptar y adoptar” medidas conforme se conozcan nuevos desarrollos, manteniendo la capacidad de respuesta a las circunstancias cambiantes tanto en el país como en el ámbito internacional.

El medio detalló además que la comparecencia pública de Pedro Sánchez servirá para informar a la opinión pública sobre el contenido de estas actuaciones y los próximos pasos del Ejecutivo en la gestión de las consecuencias económicas y sociales vinculadas a la crisis internacional, con especial énfasis en la prestación de apoyo energético, la concesión de alivios fiscales y el refuerzo de los mecanismos de protección para los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad.