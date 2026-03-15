Colombia y Venezuela pedirán su ingreso como miembros de pleno derecho a Mercosur

El desarrollo de una iniciativa para la doble nacionalidad entre Colombia y Venezuela figura como uno de los puntos destacados de la nueva agenda bilateral. El presidente colombiano, Gustavo Petro, explicó que este mecanismo permitiría que ciudadanos de ambos países accedan a plenos derechos en cada territorio, sobre la base del reconocimiento de que la zona fronteriza pertenece a sus habitantes y es clave para fortalecer la integración. A partir de este planteamiento, el mandatario vinculó la propuesta con el proceso de acercamiento regional y la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes.

Según informó Caracol Radio y otros medios regionales, después de una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas, Gustavo Petro anunció que tanto Colombia como Venezuela presentarán oficialmente su solicitud para integrarse al Mercosur como miembros plenos. Petro declaró a través de sus redes sociales que pedirán “que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno (derecho) al Mercosur”. Esta decisión proviene de la llamada “supremamente exitosa reunión binacional” que se realizó recientemente entre delegaciones de ambos países.

Tal como publicó Caracol Radio, durante el encuentro de alto nivel se definieron compromisos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad fronteriza. Autoridades de ambos países coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar el narcotráfico en la zona limítrofe. En la agenda inmediata figura una reunión específica de la zona binacional, programada para el 23 y 24 de abril en Maracaibo, Venezuela, donde se abordarán asuntos energéticos y otros temas de la agenda bilateral.

Venezolanos esperan para cruzar la fontera entre Colombia y Ecuador, en Ipiales, Colombia. 15 de marzo de 2020. (REUTERS/Daniel Tapia)

La ministra colombiana de Exteriores, Rosalía Landa Villavicencio, resaltó que el acercamiento entre los dos gobiernos confirma un espíritu de integración y promoción de la paz en la región. “Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos”, aseguró la funcionaria, quien también mencionó que los avances buscan facilitar la libre circulación y el desarrollo de proyectos económicos y sociales conjuntos.

Colaboración entre Venezuela y Colombia en la zona de frontera

El encuentro celebrado en Caracas permitió a los equipos de seguridad y defensa de ambos países diseñar dos líneas estratégicas de acción, según detalló el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, a través de sus cuentas en redes sociales. La primera consiste en el intercambio permanente de información sobre amenazas en la zona de frontera. La segunda estrategia se basa en la coordinación de “operaciones espejo” dirigidas a desmontar el narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales asociadas a estos delitos.

Pedro Sánchez escribió que “la criminalidad transnacional utiliza las fronteras como corredores para el narcotráfico y otras economías ilícitas, por lo que la cooperación entre Estados es clave para cerrarle esos espacios”. El ministro insistió en que durante la reunión, los representantes de ambos países acordaron que “la amenaza no son las naciones, sino el crimen organizado transnacional”, que afecta la vida y el bienestar de las comunidades fronterizas. Sánchez sentenció: “El mensaje es claro: cuando las naciones cooperan, los criminales pierden. Cero tolerancia con los cárteles del narcotráfico y la violencia”.

El presidente de Colombia Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

El presidente Petro hizo alusión a que este nuevo marco de cooperación binacional se traducirá en una “actividad coordinada íntegramente” orientada a expulsar a los grupos armados y organizaciones delictivas de la frontera, fortaleciendo la seguridad y el desarrollo en la zona. Según consignó Caracol Radio, el presidente colombiano afirmó que la región fronteriza representa uno de los pilares centrales para la integración real de las repúblicas de Colombia y Venezuela.

Este proceso de acercamiento bilateral ocurre después de la cancelación de un encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que se iba a realizar originalmente en la frontera común el viernes pasado. No obstante, el diálogo siguió a nivel de delegaciones y permitió la suscripción de nuevos compromisos en materia de integración, seguridad y derechos ciudadanos.

Las solicitudes de ingreso pleno al Mercosur por parte de Colombia y Venezuela se presentan en un escenario de reactivación de las relaciones bilaterales, con un enfoque en la integración regional y el desarrollo conjunto de políticas de seguridad y economía. Las autoridades de ambos países han enfatizado que la mayor colaboración ayudará a abordar los desafíos fronterizos, potenciar la cooperación militar y avanzar en mecanismos que faciliten proyectos sociales y económicos para las poblaciones de la región.