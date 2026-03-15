Crónica del FC Barcelona - Sevilla FC: 5-2

Raphinha salió del campo faltando menos de diez minutos y recibió una ovación del Camp Nou, en una jornada en que Gavi volvió a disputar minutos casi medio año después de una grave lesión y cirugía. Según informó la agencia Europa Press, el club vivió este domingo una jornada repleta de acontecimientos: además del retorno de uno de sus canteranos más prometedores, los socios participaron en el proceso electoral para definir si Joan Laporta o Víctor Font asumirá la presidencia del FC Barcelona, en coincidencia con la reapertura del Gol Nord del estadio.

El FC Barcelona se impuso al Sevilla FC por 5-2 en el partido correspondiente a la vigésima octava fecha de LaLiga EA Sports, fortaleciendo su posición al frente de la clasificación. Tal como consignó Europa Press, el brasileño Raphinha fue el principal protagonista tras anotar tres de los cinco goles, dos de los cuales originaron en penales obtenidos por Joao Cancelo, quien a su vez marcó el quinto tanto azulgrana en la segunda mitad. Este resultado mantiene cuatro puntos de distancia sobre el Real Madrid, mientras que los de Hansi Flick suman así su cuarta victoria consecutiva en la competición.

El desarrollo del encuentro registró decisiones arbitrales clave desde los primeros minutos. Martínez Munuera decretó un penalti al minuto 9 tras una falta de Djibril Sow sobre Joao Cancelo, y Raphinha realizó una definición a lo Panenka para abrir el marcador. Poco después, otro penalti fue señalado, esta vez por mano de Carmona detectada con la asistencia del VAR; Raphinha eligió el costado izquierdo y venció al guardameta Vlachodimos. A lo largo de la primera parte, el Barcelona amplió su ventaja con una acción en la que Marc Bernal asistió a Dani Olmo, quien definió desde el área para establecer el 3-0.

Según el medio Europa Press, el Sevilla logró reducir parcialmente la desventaja al borde del descanso. Oso marcó en el tiempo añadido del primer periodo, lo que llevó a ajustes por parte de Matías Almeyda durante el entretiempo, incluyendo las entradas de Neal Maupay, Rubén Vargas y Chidera Ejuke para buscar mayor velocidad y sorpresa por las bandas.

Tras la reanudación, Raphinha selló su triplete al minuto 51 con un disparo que desvió Gudelj antes de entrar en la portería, neutralizando cualquier atisbo de remontada sevillista. Joao Cancelo incrementó la renta nueve minutos después, incorporándose desde el lateral para superar a su marcador dentro del área y batir por quinta vez a Vlachodimos, según publicó Europa Press.

En lo que quedó del partido, Flick realizó rotaciones pensando en próximos compromisos, dando minutos a jugadores como Lamine Yamal, Marc Casadó y Ronald Araujo. El Sevilla también generó ocasiones esporádicas: Vargas obligó a una intervención de Joan García, y Ejuke buscó la portería rival sin mayor éxito. Lewandowski y el propio Araujo desperdiciaron oportunidades para ampliar la ventaja, encontrándose con la intervención del arquero visitante o con remates desviados.

Uno de los momentos más destacados para la afición local se produjo cuando Gavi ingresó al césped sustituyendo al capitán de la jornada, Raphinha, quien abandonó el terreno bajo aplausos, así como el propio Gavi, ovacionado en su reaparición. El regreso del mediocampista coincide con la preparación del Barcelona para la vuelta de octavos de final de la Champions League ante el Newcastle, partido relevante tras el empate 1-1 en Inglaterra en el choque de ida.

En los minutos de descuento, el Sevilla consiguió un segundo gol a través de Sow, estableciendo el resultado final en 5-2. De acuerdo con Europa Press, tras esta jornada, el club catalán alcanza los 70 puntos y sostiene una diferencia de cuatro unidades sobre el Real Madrid, mientras que el conjunto nervionense permanece con 31 puntos, cinco por encima de la zona de descenso.

En la ficha técnica recogida por Europa Press se confirmaron las alineaciones iniciales de ambos equipos, así como los autores de los goles. Por el Barcelona: Joan García estuvo bajo palos, acompañado por Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Roony, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski. El Sevilla presentó a Vlachodimos en la portería, respaldado por Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo, Sow, Agoumé, Alexis Sánchez, Juanlu, Oso y Akor Adams. Los cambios estratégicos y la gestión de minutos incluyeron la entrada de Casadó, Lamine Yamal y Gavi por el Barça, y Ejuke, Vargas, Maupay, Castrín y Manu Bueno por el Sevilla.

El escenario del encuentro fue el Spotify Camp Nou, que reunió a 56.483 espectadores. Antes del inicio, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Enric Reyna, expresidente del FC Barcelona, fallecido recientemente. Europa Press informó que el partido transcurrió sin incidencias mayores, con una única amonestación a Suazo por parte del conjunto sevillista.