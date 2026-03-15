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Irán reanuda sus ataques a Israel mientras la Guardia Revolucionaria amenaza de muerte a Netanyahu

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Irán ha lanzado esta mañana una nueva remesa de proyectiles contra el sur y el centro de Israel que ha sido respondida por el Ejército israelí con el anuncio de otra operación militar contra objetivos en el oeste de la república islamica, sin que por el momento se tenga constancia de víctimas en ninguno de estos escenarios.

Los proyectiles iraníes han ido dirigidos en particular contra la ciudad portuaria de Eliat, en el sur del país, y de momento hay constancia de impactos y del derribo de un misil con munición de racimo, sin más detalles, según ha informado el Ejército al 'Times of Israel'.

Mientras, Fuerza Aérea israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos "extensos" en el oeste de Irán, según ha anunciado el propio Ejército israelí, en ataques "dirigidos contra instalaciones de infraestructura del régimen iraní".

Por otro lado, también continúa la guerra psicológica con la amenaza pronunciada este domingo por la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha declarado su intención de matar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La Guardia Revolucionaria ha aludido de pasada a la inusual ausencia de Netanyahu en la reunión de este pasado sábado de la cúpula de seguridad de Israel, que ha alimentado las teorías de la conspiración de que el primer ministro israelí podría haber sido herido en algún momento de los ataques iraníes.

"Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos", declaró la Guardia Revolucionaria en su medio oficial Sepah News.

Además, las autoridades iraníes han dedicado las últimas horas a alimentar la posibilidad de que Estados Unidos e Israel estén efectuando ataques de bandera falsa para culpar a Irán de bombardeos contra la población civil de la región, como ha apuntado el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

El secretario de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, ha ido todavía más allá al asegurar que el Gobierno de Estados Unidos está inmerso en un complot para perpetrar un atentado en su propio suelo del calibre de los ocurridos el 11 de septiembre de 2001 y culpar a Irán de ello.

"He oído que los miembros restantes de la red de Epstein", ha declarado en referencia al Gobierno de EEUU y la investigación sobre el fallecido empresario y traficante sexual Jeffrey Epstein han tramado una conspiración para crear un incidente similar al del 11-S y culpar a Irán. Irán se opone rotundamente a tales planes terroristas y no está en guerra con el pueblo estadounidense", ha manifestado.

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