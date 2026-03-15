Agencias

La RFEF lamenta la cancelación de la 'Finalissima' y asegura que "no" ha puesto "condiciones"

La federación española expresó su pesar tras la suspensión del duelo entre España y Argentina, afirmó que trabajó junto a UEFA para hacerlo posible y reiteró que nunca obstaculizó el encuentro, resaltando su disposición y colaboración constantes

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El organismo rector del fútbol español destacó que, a lo largo de las conversaciones previas, ofreció alternativas como organizar el encuentro en territorio español o en una sede neutral, e incluso modificar el formato del partido para facilitar su celebración. Este posicionamiento se produjo después de la cancelación del duelo entre España y Argentina conocido como la 'Finalissima', que estaba programado para el 27 de marzo en Catar. Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de un comunicado citado por diversos medios, la institución reiteró que nunca fijó condiciones para la realización de este evento, y que sus máximos esfuerzos se orientaron desde el inicio a que el partido se mantuviera en el calendario.

De acuerdo con la RFEF, las gestiones para que la 'Finalissima' se concretara se desarrollaron "de la mano de UEFA", organización que confirmó oficialmente la cancelación el mismo domingo. La UEFA expuso que no fue posible acordar con la Asociación del Fútbol Argentino una fecha alternativa ni un nuevo escenario, lo que llevó finalmente a la suspensión del choque entre la campeona europea y la titular de la Copa América. El medio deportivo consultado especificó que la situación geopolítica en Oriente Próximo influyó en la decisión de buscar sedes distintas a Catar, complicando el acuerdo.

El comunicado difundido por la Federación detalla que la prioridad española ha sido mantener ese partido por considerarlo una oportunidad para reforzar el prestigio internacional de la selección y añadir relevancia deportiva en una ventana importante dentro del año del Mundial. Tal como publicó la RFEF, el organismo aseguró que "desde el primer minuto" manifestó su absoluto interés en la realización del encuentro y que “nunca se han puesto condiciones”, insistiendo en la disposición a colaborar en cada fase del proceso.

El comunicado precisa que la Federación propuso organizar el partido en España, resaltando que el país ofrece capacidades organizativas necesarias para garantizar en poco tiempo su correcta realización. Además, según consignó la RFEF, también se valoraron alternativas como jugar en una sede neutral o explorar otros formatos posibles para que el evento pudiera celebrarse. Pese a estas iniciativas conjuntas con la UEFA, el resultado final fue la cancelación del partido por no lograrse un consenso con la delegación argentina sobre las alternativas disponibles.

El medio que siguió la noticia señaló que el organismo español agradeció a la UEFA el esfuerzo que realizó en todo momento para mantener viva la posibilidad del enfrentamiento. La colaboración constante entre la entidad europea y la federación española fue resaltada por esta última como ejemplo de una relación de trabajo estrecha y orientada a soluciones.

En paralelo a la cancelación de la 'Finalissima', la Federación anunció que ya inició gestiones para garantizar la organización de los próximos compromisos de la selección nacional española dentro del país. Como informó la RFEF en el cierre de su comunicado, la decisión responde a la responsabilidad de asegurar la planificación y continuidad competitiva para el equipo nacional en el periodo de partidos venideros.

Los acontecimientos en torno a la suspensión de esta 'Finalissima' se produjeron en un contexto de tensiones internacionales, lo que llevó a reconsiderar el escenario inicial en Catar. Tanto España como la UEFA analizaron diversas posibilidades para la celebración, pero la falta de acuerdo con el equipo argentino y la complejidad del contexto geopolítico impidieron encontrar una solución satisfactoria para ambas partes, explicó la federación española. En todo momento, la postura comunicada por la RFEF fue la de máxima cooperación y flexibilidad con los diferentes interlocutores involucrados en la organización de este evento internacional.

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