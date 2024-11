BofA insta a vender acciones si victoria de Trump genera repunte

(Bloomberg) -- Los inversionistas deberían considerar vender cualquier repunte de las acciones estadounidenses si Donald Trump gana las elecciones, dijo Michael Hartnett de Bank of America Corp, reiterando una recomendación que hizo Citigroup Inc. previamente esta semana.

Una victoria de Trump en la Casa Blanca, acompañada de mayorías republicanas en el Senado y la Cámara de Representantes, podría dar lugar a recortes de impuestos y controles de inmigración, escribió Hartnett en una nota. Esto impulsaría la inflación y las alzas de las tasas de interés, lo que aumentaría la aversión al riesgo, según Hartnett.

Las opiniones de dos de los mayores bancos de Wall Street chocan con la opinión generalizada de que una victoria de Trump impulsará la renta variable estadounidense, porque sus propuestas de rebajar los impuestos corporativos beneficiarán las ganancias de las empresas. El índice S&P 500 ha repuntado en las últimas semanas a medida que los mercados de apuestas se inclinaban a favor de una victoria de Trump.

Muchas de las principales encuestas siguen mostrando un empate entre Trump y la candidata demócrata, Kamala Harris.

Hartnett, también recomendó comprar cualquier caída tras una victoria de Harris, ya que eso mantendría el statu quo para que el sector tecnológico siga subiendo. El estratega señaló que tal escenario “se jugaría mejor a través del sector tecnológico chino”. Los valores tecnológicos, que han sido los principales impulsores del alza de las acciones estadounidenses este año, retrocedieron esta semana tras unos informes trimestrales decepcionantes.

Scott Chronert, de Citi, también dijo en su nota publicada esta semana que cualquier venta resultante de una victoria de Harris, junto con un Congreso dividido, sería una oportunidad de compra.

Ninguna de las dos campañas respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual en Washington DC.

Otros consejos contrarios de Hartnett incluyen la compra de bonos en lugar de oro si se frena el gasto público, y la compra de acciones europeas si los aranceles obligan al Banco Central Europeo a recortar las tasas más rápido de lo previsto.

Los inversionistas también están pendientes del informe mensual sobre las nóminas, que se publicará el viernes, antes de la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana. Los mercados de swaps muestran una reducción de las apuestas a una nueva rebaja de las tasas de interés, ya que los últimos datos subrayan la resistencia de la economía estadounidense.

