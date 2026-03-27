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Un escolta de Jill Biden se dispara en la pierna por accidente

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Washington, 27 mar (EFE).- Un agente del Servicio Secreto asignado a la protección de la ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se disparó accidentalmente este viernes mientras se encontraba de servicio.

El incidente, ocurrido alrededor de las 8:30 hora local (13:30 GMT) en el aeropuerto de Filadelfia (Pensilvania), no puso en riesgo la integridad de la esposa del expresidente Joe Biden (2021-2025), ya que ella no se encontraba cerca del agente en ese momento, explicó a EFE Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto.

La lesión, que no comprometió la vida del agente, fue consecuencia de un "disparo negligente" mientras manipulaba su arma reglamentaria, señaló Herring.

Ninguna otra persona resultó herida. Los servicios médicos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al agente a un centro hospitalario, donde su estado fue reportado como estable, precisó el Departamento de Policía de Filadelfia.

El incidente tampoco causó interrupciones en las operaciones del aeropuerto.

El Servicio Secreto anunció que revisará "los hechos y circunstancias" de lo ocurrido como parte de sus procedimientos internos. EFE

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