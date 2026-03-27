Un tren choca contra un árbol caido en la via en Girona, sin heridos

Sant Jordi Desvalls (Girona), 27 mar (EFE).- Un tren de la línea R11 ha chocado contra un árbol caído en la vía a la altura de Sant Jordi Desvalls (Girona), sin que se hayan registrado heridos, y se está trabajando en evacuar a los pasajeros, según ha informado Protección Civil.

El accidente ha provocado la activación, en fase de alerta, del plan de prevención FERROCAT de Protección Civil y la activación de los servicios de emergencia, que trabajan en el lugar del siniestro.

La comunicación del accidente se ha producido pasadas las 16:00 horas de este viernes y de la evacuación de los 150 pasajeros se encargan siete dotaciones de Bomberos de la Generalitat, efectivos que los trasladan a un lugar seguro para que puedan reanudar el trayecto en autobús.

Renfe ha activado ese servicio por carretera entre las estaciones de Flaçà y Figueres, a la vez que ha activado un servicio de alta velocidad especial con salida desde Barcelona y paradas en Girona y Figueres con el objetivo de reforzar y garantizar la movilidad en esa zona.

En el lugar del accidente sopla fuerte viento durante todo el día, sin que se conozca todavía si es la causa de la caída del árbol contra el que ha chocado el tren. EFE