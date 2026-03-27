Agencias

Tom Hanks liderará una película de béisbol en la que Bad Bunny negocia su participación

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 27 mar (EFE).- El oscarizado Tom Hanks encabezará el drama deportivo 'The Combacker', un proyecto que volverá a unirlo a la directora Marielle Heller, mientras Bad Bunny y Colman Domingo ('Euphoria') estarían negociando su incorporación al reparto, informó este viernes Variety.

Tras su colaboración en 'A Beautiful Day in the Neighborhood', Hanks y Heller adaptarán la obra de título homónimo de Dave Egger, finalista al Pullitzer y cuyos relatos 'A Hologram for the King' y 'The Circle' inspiraron películas protagonizadas por el actor de 'Forrest Gump'.

Según las fuentes a las que ha tenido acceso la revista especializada, la estrella puertorriqueña estaría negociando su participación en el elenco.

'The Combacker' supone el primero de una serie de relatos cortos que se agrupan en la colección 'The Forgetters', que narra la historia de Lionel, un periodista deportivo en decadencia cuya pasión por su oficio y por la vida se reaviva gracias a un lanzador que asciende de las ligas menores.

Aunque la obra escrita se centra en los Gigantes de San Francisco, se presume que el guion cinematográfico girará en torno a los Mets de Nueva York.

La proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno fijada, mantiene activa a su vez una guerra de ofertas por la adquisición de los derechos para realizar y producir la película, siendo Sony Pictures, por el momento, el mejor postor, según Variety. EFE

Últimas Noticias

Israel ataca la planta de agua pesada del complejo nuclear de Arak en Irán

Israel ataca la planta de agua pesada del complejo nuclear de Arak en Irán

Macron asegura el "compromiso a largo plazo" entre Francia y Disney, que expande su parque

Infobae

AESEG reclama que la futura ley del medicamento asegure la viabilidad de los genéricos

AESEG reclama que la futura ley del medicamento asegure la viabilidad de los genéricos

El Salvador debe "poner fin" al régimen de excepción, considera la organización HRW

Infobae

La Sub-21 golea en Chipre y acerca su billete al Europeo

La Sub-21 golea en Chipre y acerca su billete al Europeo