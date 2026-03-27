El Instituto Cervantes de Los Ángeles nombra al cineasta y actor Gerald Fillmore como su primer artista residente

La producción cinematográfica estadounidense ha mostrado tradicionalmente una baja presencia del español en comparación con la relevancia de esta lengua en el país, ya que, según cifras difundidas por el Instituto Cervantes de Los Ángeles, menos del 3% de las películas en Estados Unidos se realizan en español, a pesar de que casi el 30% de la población de California utiliza este idioma y el país ocupa el segundo lugar a nivel global en número de hispanohablantes. Ante este contexto, el Instituto Cervantes de Los Ángeles ha presentado a Gerald Fillmore como su primer artista residente, con el objetivo de potenciar el desarrollo de historias en español que logren un mayor espacio en la industria audiovisual estadounidense, de acuerdo con la información publicada por la propia institución.

Gerald Fillmore, cineasta, guionista y actor nacido en Zaragoza y actualmente establecido en Los Ángeles, inicia esta residencia artística con el propósito de colaborar en proyectos conjuntos con el Instituto Cervantes dirigidos tanto a la comunidad local como internacional. El Instituto especificó que esta iniciativa busca establecer puentes entre la creación cultural en español, determinados sectores de la audiencia cinéfila y el entorno profesional del audiovisual en Estados Unidos. Como reportó la institución, este nombramiento introduce una nueva programación en el Cervantes, orientada a fortalecer la interacción entre el cine realizado en español y el amplio panorama cultural existente en la costa oeste del país.

La trayectoria profesional de Fillmore ha estado marcada por su trabajo como creador bilingüe entre Europa y Estados Unidos y por su participación en producciones reconocidas, como la serie de Netflix 'Muertos SL'. El anuncio de su designación se realizó en el marco de una proyección especial de la película 'Face Love', obra escrita, dirigida y protagonizada por el propio Fillmore, según detalló el Instituto Cervantes de Los Ángeles. Esta cinta, que también cuenta con Tito Valverde como coprotagonista, plantea una historia de comedia romántica a través de falsas videollamadas conectando diversas ciudades: Los Ángeles, Madrid, Londres y Tijuana. El proyecto fue concebido como una producción doble, con dos versiones completas e independientes rodadas en paralelo: una en inglés, titulada 'Face Love', y otra en español, denominada 'Amor en toda la cara'.

La versión en español ya fue exhibida en España y obtuvo reconocimientos en varios festivales, mientras que la versión en inglés tuvo su estreno mundial el 22 de marzo durante la edición número treinta y tres del Festival de Cine Latino de San Diego, según publicó el Instituto Cervantes. El largometraje reúne un elenco diverso compuesto por actores procedentes de España, México, Puerto Rico, Argentina, Perú, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Japón e Inglaterra, lo que, según consignó la institución, evidencia la diversidad global de quienes hablan español y la vocación internacional del proyecto.

El lanzamiento de la película marca también el inicio de una gira de exhibiciones y encuentros organizados en colaboración con el Instituto Cervantes de Los Ángeles. Entre los primeros destinos de esta serie de actividades figura el Observatorio de la Lengua Española del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, así como centros académicos en Estados Unidos como la Universidad de Santa Bárbara, según detalló la institución. Esta programación tiene como objetivo vincular a estudiantes, creativos y profesionales del entorno cultural y audiovisual, facilitando el intercambio de experiencias entre los distintos territorios.

Según destacó el Instituto Cervantes de Los Ángeles, el bajo porcentaje de películas rodadas en español en el ámbito estadounidense contrasta con la creciente presencia de hispanohablantes en dicho país. Esta situación llevó a la institución a impulsar la residencia artística de Gerald Fillmore como un paso para fortalecer las narrativas en español y fomentar colaboraciones entre comunidades creativas tanto de Latinoamérica y España como de Estados Unidos, promoviendo alternativas bilingües que amplíen la oferta audiovisual dirigida a un público cada vez más diverso. El Instituto reiteró que esta nueva línea de programación está dirigida a potenciar la visibilidad y la representación del español, en un momento en el que las estadísticas evidencian la necesidad de una mayor diversidad lingüística en el cine producido en territorio estadounidense.