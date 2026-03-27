La mortalidad materna asciende a 240.000 casos en el mundo en 2023, con una tasa que triplica el objetivo de la ONU

La ralentización del descenso en las muertes maternas tras 2015 ha generado inquietud entre expertos en salud global, quienes insisten en la necesidad de acelerar las acciones para proteger a las mujeres en edad reproductiva. Según publicó The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health, el estancamiento de los avances y la insuficiente cobertura sanitaria en regiones vulnerables mantienen las cifras de mortalidad materna muy por encima de la meta que la ONU ha definido para el año 2030: menos de 70 muertes por cada 100.000 nacimientos.

El total de fallecimientos de mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el posparto alcanzó los 240.000 casos en todo el mundo en 2023, lo que equivale a una tasa global de mortalidad materna de 190,5 muertes por 100.000 nacidos vivos, de acuerdo con el estudio internacional sobre la Carga Mundial de Enfermedad dirigido por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. Este dato implica que la mortalidad materna se encuentra casi tres veces por encima del objetivo establecido por las Naciones Unidas para la próxima década. The Lancet detalló que si bien la tasa global ha disminuido en más de un tercio en las últimas tres décadas, pasando de 321 en 1990 a 191 en 2023, persisten grandes desafíos para sostener ese ritmo de reducción.

The Lancet precisó que el mayor descenso de mortalidad materna ocurrió entre los años 2000 y 2015, periodo en que la disminución anual promedio alcanzó casi el 3 por ciento. Sin embargo, desde 2015, la reducción anual mundial se ha desacelerado a aproximadamente 0,5 por ciento, e incluso algunos países han presentado aumentos en sus tasas. Este cambio en la tendencia ha provocado que varias naciones queden aún más lejos de acercarse a los estándares fijados por la ONU. Los datos reportados por The Lancet subrayan una marcada concentración de las muertes maternas en África subsahariana, Oceanía, el sur y sudeste asiático, además de zonas del Caribe.

La publicación identifica a Nigeria, India, República Democrática del Congo, Etiopía y Pakistán como los países con las cifras absolutas más elevadas de fallecimientos maternos en 2023. Entre las naciones con tasas proporcionalmente más altas por número de nacidos vivos, Liberia registra 1.210 muertes por cada 100.000 nacimientos, seguida de República Centroafricana con 865, Haití con 819, Eritrea con 768 y Sierra Leona con 762, según reveló el estudio.

Los autores detallan que las causas de muerte materna varían entre regiones, aunque la mayoría responde a factores prevenibles y bien identificados. Más del 40 por ciento de los decesos se debe a hemorragias y trastornos hipertensivos durante el embarazo. El informe señala que mejorar el acceso a atención prenatal, servicios de parto seguro, atención obstétrica de emergencia y seguimiento tras el parto resulta fundamental en los países con mayor incidencia de mortalidad materna.

El estudio advierte que el monitoreo de la mortalidad materna en numerosas regiones se ve obstaculizado por la falta de datos fiables y suficientes, lo cual dificulta la evaluación del progreso y la respuesta a nuevos desafíos. Los autores subrayan la importancia de fortalecer los sistemas de registro civil y los mecanismos locales de vigilancia de mortalidad materna, además de ampliar la calidad y acceso a los sistemas de información. Según destacaron en The Lancet, una mayor disponibilidad de datos robustos es esencial para orientar políticas e inversiones que contribuyan a la reducción sostenida de las muertes maternas.

“El fenómeno de la mortalidad materna ilustra tanto las deficiencias de los sistemas de salud como las diferencias estructurales que impactan la salud de las mujeres en el mundo”, afirmó la coautora principal, Ira Martopullo, investigadora doctoral en Métricas de Salud Global en la Universidad de Washington y el IHME, citada por The Lancet.

El informe explica el impacto que la pandemia de Covid-19 tuvo en la mortalidad materna, ya que durante 2020 y 2021, etapas previas a la vacunación extendida, aumentaron las muertes por complicaciones en el embarazo y el parto en varias regiones afectadas por una alta mortalidad vinculada al coronavirus. The Lancet consignó que América Latina, el Caribe, Europa Central y Oriental, Asia Central y América del Norte experimentaron retrocesos en el avance hacia el objetivo de la ONU durante esos años, revirtiendo temporalmente los logros alcanzados en mortalidad materna.

La tasa global se mantuvo relativamente estable en la etapa de mayor incidencia de la pandemia, pero las interrupciones en los sistemas de salud y la mayor exposición al riesgo de infección durante el embarazo favorecieron la aparición de tendencias regresivas en varios contextos nacionales. Con el avance en la inmunización y la normalización de los servicios de salud, la mortalidad materna en la mayoría de los lugares con datos para 2022 y 2023 se aproximó progresivamente a las tendencias previas a la pandemia, ilustrando la capacidad de respuesta de diversos sistemas sanitarios así como su vulnerabilidad ante crisis sanitarias, según consignó The Lancet.

Para alcanzar la meta planteada por la ONU y lograr que la tasa mundial baje de 70 fallecimientos por 100.000 nacimientos para 2030, los responsables del estudio recomiendan fortalecer los sistemas de salud, asegurar la cobertura de calidad antes, durante y después del embarazo, y minimizar la brecha en el acceso a atención médica especializada, especialmente en las regiones más impactadas por la mortalidad materna.