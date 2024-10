Los pilotos oficiales de Aprilia, apesadumbrados por las consecuencias de la DANA

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- Los pilotos oficiales de Aprilia, los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales en el equipo oficial, y Raúl Fernández en la escudería satélite Trackhouse, se han mostrado apesadumbrados por las consecuencias de la DANA.

Aleix Espargaró reconoce que "son cosas que sueles ver por la tele y que pasan en esta parte del mundo en la que estamos ahora, pero nosotros no estamos acostumbrados, gracias a Dios, a ver imágenes así de casa y eso te destroza el corazón".

"Es muy duro ver esto desde tan lejos. ¿Si se puede ayudar desde tan lejos? Es una buena pregunta. Está todo muy reciente y hay que esperar a que nos digan cómo se puede ayudar", reconoció Espargaró.

En cuanto a la posibilidad de disputar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana dentro de dos semanas, Aleix Espargaró dijo que "no hay una mejor decisión. Es muy, muy complicado y no sólo entra el campeonato sino también el Gobierno del país, porque la situación es de emergencia total, muy complicado. Creo que ir a Valencia es muy complicado".

"Si hay alguna esperanza de ir a Valencia, espero que encontremos la manera de sumar y darle a la Comunidad Valenciana un retorno, sin ninguna duda, y si no creo que el campeonato es lo suficientemente grande e importante como para encontrar un plan B, porque se están jugando el título de MotoGP los dos primeros y sería bueno encontrar un Plan B", explica Aleix Espargaró.

Aleix Espargaró no quiso hacer sugerencias, pero pidió que no haya "una tercera carrera en Misano, por favor; Barcelona me parecería la carrera que menos impactaría en cuanto a organización, costes y demás para todo el campeonato y Qatar creo que también sería una opción buena, pero es muy, muy complicado organizar una carrera de MotoGP".

"Decidan lo que decidan, este año le ha mirado un tuerto a Dorna, porque le han puesto muy difícil el calendario. ¿Y quedarnos aquí una semana más? -Malasia- Ha habido una emergencia tan grande que nos adaptaremos a lo que sea, pero hacer cuatro semanas seguidas de competición, y otra vez en el mismo circuito, complicado", reconoce el piloto del equipo oficial Aprilia.

Su compañero de equipo, Maverick Viñales, destaca que hay "pocos comentarios que hacer sobre Sepang, porque la cabeza está en Valencia, con las familias destrozadas, con gente sin casa, y creo que la prioridad máxima es ayudar a toda la gente que ha sufrido esta catástrofe".

"A nosotros nos toca de cerca, porque aquí hay muchísima gente que es de Valencia y siempre hemos estado muy conectados con Valencia, desde pequeños, porque allí hacíamos casi todos los campeonatos y lo sentimos muy cercano todo esto", recuerda Viñales.

"No sé cuál es la manera de ayudar, porque es difícil hacerlo desde lejos, pero lo haremos si alguien encuentra la forma y ahora la última carrera queda en un tercer plano pues las familias merecen muchísimo respeto. Es un momento difícil para España y hay que ayudar", asegura convencido Maverick Viñales.

Raúl Fernández, del Aprilia Trackhouse, recuerda que "estamos en la otra parte del mundo, pero todo el paddock están intentando entender qué ha pasado y mandando el máximo apoyo, pero sé que no podemos hacer nada y que no hay nada en nuestra mano que podamos hacer, pero sí que estamos al corriente de todo". EFE