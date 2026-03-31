Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz

El vicegobernador de Asuntos Políticos, de Seguridad y Sociales de la provincia iraní de Hormozgan, Ahmad Nafisi, afirmó que el ataque contra un buque de carga en Ramcha, ubicado en la isla de Qeshm, provocó la muerte de ocho personas. La agresión también tuvo como objetivo un segundo buque en la isla de Lark, donde no se registraron víctimas mortales debido a que la embarcación se encontraba sin tripulación durante el impacto. Según informó la agencia iraní IRNA, las autoridades de Irán atribuyeron la autoría de estos incidentes a fuerzas de Estados Unidos e Israel, en el contexto de una ofensiva que, de acuerdo con cifras oficiales, ya suma más de 2.000 fallecidos en territorio iraní.

De acuerdo con los reportes publicados por IRNA y recogidos por diversos medios internacionales, las acciones se registraron en dos islas ubicadas en el estratégico estrecho de Ormuz, vía marítima de alto tránsito para el comercio internacional de hidrocarburos. El impacto más grave ocurrió en Ramcha, en la isla de Qeshm, donde perdieron la vida ocho personas, mientras que el ataque simultáneo a una embarcación en la isla de Lark no dejó víctimas gracias a la ausencia de la tripulación.

IRNA detalló que el vicegobernador Nafisi responsabilizó directamente a fuerzas estadounidenses e israelíes por la operación armada, que este lunes volvió a escalar el nivel de tensión en la región. Las declaraciones oficiales no precisaron si las víctimas fatales eran marineros civiles, personal portuario u otro tipo de trabajadores relacionados con las naves, ni tampoco la nacionalidad de los fallecidos.

La información recabada por IRNA sitúa ambos ataques dentro de una serie de incidentes recientes en la región del estrecho de Ormuz, una zona bajo tensión recurrente debido a la rivalidad geopolítica entre Irán, Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel. Este pasaje marítimo, uno de los más transitados por naves comerciales y petroleras a nivel global, se ha mantenido como foco de disputas y actos de violencia en los últimos años.

El gobierno iraní ha manifestado en repetidas ocasiones que las intervenciones extranjeras, particularmente estadounidenses e israelíes, contribuyen al clima de inseguridad en la zona. Según reportó IRNA, las autoridades provinciales de Hormozgan han endurecido sus declaraciones frente a lo que consideran una escalada de ataques coordinados contra objetivos iraníes o activos en su territorio marítimo.

Este reciente incidente eleva el número de víctimas mortales denunciadas por Irán a más de 2.000 desde el inicio de la ofensiva que involucra a actores militares extranjeros. Las cifras difundidas por medios alineados con el gobierno iraní insisten en que los ataques han afectado tanto instalaciones civiles como estratégicas.

En relación con la operación armada más reciente, las declaraciones de Ahmad Nafisi, reproducidas por IRNA, enfatizaron el carácter inédito del ataque sobre la isla de Lark, subrayando que no se produjeron bajas humanas únicamente porque la tripulación no se encontraba a bordo durante el asalto.

El medio IRNA también aportó detalles sobre la localización de los ataques, señalando que el distrito de Qeshm, en la provincia de Hormozgan, acoge ambas islas afectadas: Qeshm y Lark. Las autoridades locales han concentrado sus esfuerzos en investigar las circunstancias y posibles autores, dentro de un esquema de acusaciones recíprocas que domina el panorama diplomático y militar en el estrecho de Ormuz.

Hasta el momento de la publicación, no se había hecho público el tipo de armamento utilizado ni se dieron a conocer imágenes o detalles sobre los daños materiales ocasionados a las embarcaciones atacadas. Tampoco se informó sobre la respuesta de las fuerzas armadas iraníes o sobre eventuales operativos de seguridad posteriores a los hechos.

Las acusaciones realizadas por Ahmad Nafisi y recogidas por IRNA refuerzan el patrón de denuncias por parte de las autoridades iraníes, que suelen vincular la inestabilidad regional a la presencia y acciones de Estados Unidos e Israel en el Golfo Pérsico y zonas colindantes. El hecho de que ambos buques de carga hayan sido atacados de forma casi simultánea refuerza, según IRNA, las sospechas de una operación planificada dirigida a objetivos específicos en uno de los puntos neurálgicos del comercio marítimo internacional.

En medio de la escalada de tensión descrita por medios iraníes, la situación en el estrecho de Ormuz continúa bajo estricta vigilancia de las autoridades portuarias y de defensa, sin que hasta ahora se haya producido una declaración pública por parte de Estados Unidos o Israel sobre los hechos denunciados.

Las autoridades de la provincia de Hormozgan, según publicó IRNA, han iniciado los procedimientos correspondientes para esclarecer la identidad de las víctimas y las motivaciones del ataque, mientras mantienen su postura de denuncia ante la comunidad internacional sobre las consecuencias de la presencia y las operaciones militares extranjeras en la región.